Евгений Пустовой: «Люди выходили не столько персонально против Лукашенко, сколько зачастую из-за чванства и лени местных начальничков»

Новости Беларуси. Идет война информационная. Даже на духовном поле. Все чаще в медиа всплывают выдержки из проповедей священников, которые храмы пытаются превратить в кружки по политическим интересам. Это частное мнение людей в рясах или за их высказываниями торчат рога более серьезных заказчиков? О политике в церкви – политический стендап Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Не август месяц – камни в силовиков не летят, а авторская журналистика на СТВ по-прежнему обороты не сбавляет. Почему? Ведь Год народного единства. Надо же как мягче, что ли. Куда мягче, когда о Беларуси, как о ризах, чужие центры сил метают жребий? Религиозные лексемы не случайны – сегодня о мятежном духе тех, кто облечен духовной властью. В студии Евгений Пустовой. Сегодня «Политика без галстуков и купюр», но о тех, кто в рясах и альбах. И о тех, кто наделен светской властью. Евгений Пустовой:

Начнем с вас, милые чиновники. Ну как милые, иуды из властных кабинетов. Я про новость, что, мол, некоторые госслужащие подготовили петицию против действующей власти и насилия. Начнем с насилия. В то, что писали почти 9 месяцев назад Telegram-каналы, даже демократы-воскресенские перестали верить. К тому же очень оперативно работает информационный спецназ МВД. Ведомственная «телега» быстро разоблачает фейки железобетонными фактами. А вы, господа-бюрократы, точно должны разбираться в информации.

Евгений Пустовой:

Ну, давайте честно. Недовольство граждан властью – это ваша заслуга на местах. Люди выходили не столько персонально против Лукашенко, сколько зачастую из-за чванства и лени местных начальничков. Из-за нерешенных проблем. Ведь зачастую же белорусы с банальными вопросами вынуждены обращаться к Наталье Кочановой. Она вникает, подходит по-людски. А вы чего, представители вертикали, не так работаете? Только и новых полномочий хотите. Окститесь. Сначала ответственность – затем полномочия. Евгений Пустовой:

Там, где власть работает, в августе 2020-го было спокойно. Я понимаю, Президент не дает развернуться. Ну, не такие возможности, как у коллег из соседних стран. За коррупцию – тюрьма, за серьезное нарушение ПДД – можно и должности лишиться. У нас землей не поторгуешь. Одни доторговались. Невзирая на чины и звания, все попали под молот Фемиды. Вот такие и ушлые, и обиженные бюрократы подписали петицию против действующей власти. Плюнули в колодец, из которого пьют. Вы что, думаете, вас люстрация обошла бы? Да из-за бардака разъяренный народ первым бы вас на свалку выбросил. И это не фигура речи. Реально такое происходило в одной очень близкой для нас стране. Кстати, четверть подписавшихся уже б/у чиновники. Я ссылаюсь как раз на данные именно организаторов невероятной петиции. Конечно, всю эту информацию ой как нужно проверять. Чтобы не лопнула эта цифра, как мифологические 3 %. А вот за графику спасибо.

Евгений Пустовой:

Теперь я еще больше уверен в госслужащих малой родины. Наш регион чист от предателей. На нашей земле успешно выращивают хлеб и свинину, а не змагаров. Змагарство – это вирус бездельников. А теперь о духовной почве. Давайте отделять зерна от плевел. Я долго думал, стоит ли трогать ополитизировавшееся духовенство. Великий пост все же. Да и сказано: не трогайте помазанных моих. Но когда свои проповеди священники превращают в политические стендапы, мне, журналисту, молчать? Ну тогда камни Коложи возопиют. И вообще, зачем лицемерить? Лучше обличить. Ведь так же требует закон. Евгений Пустовой:

Господь выгнал торговцев из храма. В Евангелии сказано: «Дом Мой домом молитвы наречется». А вы сделали его вертепом разбойников. Сейчас некоторые возлюбленные пастыри церкви пытаются храмы и костелы превратить в политические кружки. Все помнят изречение то ли российского генерал-губернатора Муравьева, то ли Корнилова: «Что не доделал русский штык, доделает русский поп». Суть в том, что нас всегда пытаются пристегнуть к себе. И сейчас такими же методами не гнушается Варшава.