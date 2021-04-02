Александр Лукашенко и Владимир Путин в День единения провели телефонный разговор. О чём говорили президенты?

Новости Беларуси. 2 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом созвониться, безусловно, стал общий праздник – День единения народов Беларуси и России. Главы государств еще раз обменялись поздравлениями, подчеркнув, что поступательное развитие интеграционных процессов и укрепление многопланового сотрудничества в интересах обеих стран.

Общение получилось не столько праздничным, сколько рабочим. Президенты коснулись всех актуальных тем, обсудили в том числе реализацию ранее достигнутых договоренностей.

Конечно, в центре внимания остается эпидемиологическая ситуация. Сегодня уже главный акцент на вакцинацию населения и производство вакцин. Это позитивный пример теснейшего взаимодействия двух стран. Это сфера, где сотрудничество Беларуси и России в настоящий момент является наиболее продуктивным.