Александр Лукашенко и Владимир Путин в День единения провели телефонный разговор. О чём говорили президенты?

Новости Беларуси. 2 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор длился около часа и получился крайне насыщенным.
Новости Беларуси. 2 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор длился около часа и получился крайне насыщенным.
Поводом созвониться, безусловно, стал общий праздник – День единения народов Беларуси и России. Главы государств еще раз обменялись поздравлениями, подчеркнув, что поступательное развитие интеграционных процессов и укрепление многопланового сотрудничества в интересах обеих стран.
Общение получилось не столько праздничным, сколько рабочим. Президенты коснулись всех актуальных тем, обсудили в том числе реализацию ранее достигнутых договоренностей.
Конечно, в центре внимания остается эпидемиологическая ситуация. Сегодня уже главный акцент на вакцинацию населения и производство вакцин. Это позитивный пример теснейшего взаимодействия двух стран. Это сфера, где сотрудничество Беларуси и России в настоящий момент является наиболее продуктивным.
Александр Лукашенко и Владимир Путин также затронули внутриполитическую обстановку в двух странах. Здесь отдельно остановились на ситуации вокруг Беларуси и внешних угрозах, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления, в частности со стороны Польши и США.
Шла речь и о проработке мероприятий в союзном формате, включая очередное заседание Высшего госсовета Союзного государства и VIII Форума регионов Беларуси и России – его проведение запланировано на июль в Московской области. Мероприятие пройдет под знаком научно-технического сотрудничества двух стран.
Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили внимание деятельности Постоянного комитета Союзного государства. Шла речь об усилении его роли и повышении эффективности работы. Особой и важной темой разговора стали шаги, которые предстоит сделать по возобновлению полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного. Принимая во внимание необходимость возвращения экономики и жизни людей в нормальное русло, Беларусь рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения. Это было особенно подчеркнуто.
Разумеется, главы государств не могли обойти стороной в целом торгово-экономическое сотрудничество. Об этом тоже шла речь. Кроме того, лидеры обсудили вопросы взаимодействия центральных средств массовой информации и работу в сфере информационной безопасности.