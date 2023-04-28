Пётр Лундстрем: у нашей так называемой творческой интеллигенции есть комплекс неполноценности за народ

Петр Лундстрем, музыкант:

Я не могу осознать и понять, почему у нашей так называемой творческой интеллигенции есть комплекс неполноценности. Но комплекс неполноценности (это же «гениально») не за самих себя, а за народ, который они вроде как представляют. Этого я реально понять не могу. Я сейчас даже не троллю. Я бы писал ряд диссертация по психологии, потому что я не понимаю. Товарищ Сталин в 1948 году, встречаясь с Константином Симоновым (Сталин! Который на тот момент был безусловно величайшим лидером на планете, победившим в самой страшной войне), делился своими опасениями, что нам пока не удалось переломить недостаточное чувство патриотизма среди советской интеллигенции. Сталина это волновало в 1948 году, и он оказался пророчески прав.

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