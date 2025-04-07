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Путин поблагодарил Лукашенко за задержание крупнейшей партии взрывчатки

07 апреля 2025 18:10
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Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за задержание крупнейшей партии особо опасного груза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, свыше 580 килограммов мощного взрывчатого вещества из Польши в Россию пытался провезти 41-летний мужчина. Авто вызвало подозрения у специалистов пункта пропуска «Брест» и его отправили на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Увидев нехарактерные затемнения, таможенники насторожились и решили демонтировать пол и стенки авто, где и была обнаружена взрывчатка. Установлено, что это сильнейшее взрывчатое вещество, малое количество которого может привести к серьезнейшим последствиям. 

Путин поблагодарил Лукашенко за задержание крупнейшей партии взрывчатки-2

Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз. 

Также главы государств обсудили предстоящие встречи. Ближайшая состоится в конце апреля в Волгограде. Лидеры условились подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом. Еще одной темой для обсуждения стали предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2025». Кратко Президенты поговорили и о ситуации в зоне специальной военной операции.

# Владимир Путин # Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Международное сотрудничество

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