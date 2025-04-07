Путин поблагодарил Лукашенко за задержание крупнейшей партии взрывчатки

Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за задержание крупнейшей партии особо опасного груза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, свыше 580 килограммов мощного взрывчатого вещества из Польши в Россию пытался провезти 41-летний мужчина. Авто вызвало подозрения у специалистов пункта пропуска «Брест» и его отправили на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Увидев нехарактерные затемнения, таможенники насторожились и решили демонтировать пол и стенки авто, где и была обнаружена взрывчатка. Установлено, что это сильнейшее взрывчатое вещество, малое количество которого может привести к серьезнейшим последствиям.