Попытки направить военный контингент в Украину – это ловушка? Мнение депутата Палаты представителей

Надежда Сасс, ведущая: Попытки направить военный контингент в Украину. Не является ли это определенной ловушкой? Потому что мы видим достаточно негативное восприятие лидером Российской Федерации и представителями политической системы РФ. Многие говорят о том, что допустить этого нельзя.

Руслан Шкодин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по национальной безопасности:

Здесь действительно такая многослойная, очень сложная ситуация. Поверхностно: отправить, не отправить. Но дело в том, что одной из первых причин, как говорит президент Российской Федерации, и было нахождение или отсутствие нахождения иностранных контингентов на территории Украины. Прошло время, идет специальная военная операция, и тут возникает идея, поддерживают ее в основном Великобритания и Франция, чтобы отправить какие-то контингенты. У меня вот у самого возникает вопрос, хотят ли сами страны, или они являются заложником, как мы говорим, глобалистов, глубинного государства.

И у меня создается впечатление, не подталкивают ли правительства этих стран непосредственно к таким действиям. Потому что не понимать, что это не устроит Россию, наверное, политики, которые это предлагают, не могут – они не такие глупые. Толчки и попытки, или это шантаж, может быть, но это направлено в первую очередь не против Российской Федерации, а вполне возможно, что это часть борьбы глобалистов и демократов с Дональдом Трампом. Единственное, на территории Америки они проиграли – театр военных действий переместился в Европу.