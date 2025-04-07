Матвеев: цель Запада – развалить Россию, Путин это прекрасно понимает

Почему Европа против мира в Украине? Этот и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, ведущая:
В прошлом году пообщались «прекрасно» бывший канцлер Германии Шольц и Путин. Но когда каждый, естественно, стоит на своем, каждый озвучивает свои требования, свои определенные претензии могут быть, но все равно вот этого коннекшена не происходит.
Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации:
Все, что происходит: пропаганда, обработка общественного мнения – все это вторично. Оно укладывается в эту главную цель – развалить Российскую Федерацию. И российское руководство это прекрасно понимает, наш президент прямо об этом говорил, публично, неоднократно, что Запад заинтересован не просто демократизировать Россию, а получить доступ к нашим природным ископаемым, но не на равноправной основе, а просто захватить. То есть вот такая вот агрессия, можно сказать. И здесь, какие бы ни были контакты, но, к сожалению, в рамках той ситуации, которая сейчас в мире сложилась, только сила способна обеспечить переговорные позиции по отстаиванию национальных интересов. И здесь очень важно действительно оставаться и наращивать свою силу, потому что по-другому с Западом не получается.