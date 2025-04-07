Матвеев: цель Запада – развалить Россию, Путин это прекрасно понимает

Почему Европа против мира в Украине? Этот и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, ведущая:

В прошлом году пообщались «прекрасно» бывший канцлер Германии Шольц и Путин. Но когда каждый, естественно, стоит на своем, каждый озвучивает свои требования, свои определенные претензии могут быть, но все равно вот этого коннекшена не происходит.