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Матвеев: цель Запада – развалить Россию, Путин это прекрасно понимает

07 апреля 2025 11:31
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Почему Европа против мира в Украине? Этот и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, ведущая:
В прошлом году пообщались «прекрасно» бывший канцлер Германии Шольц и Путин. Но когда каждый, естественно, стоит на своем, каждый озвучивает свои требования, свои определенные претензии могут быть, но все равно вот этого коннекшена не происходит.

Матвеев: цель Запада – развалить Россию, Путин это прекрасно понимает-2

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации:
Все, что происходит: пропаганда, обработка общественного мнения – все это вторично. Оно укладывается в эту главную цель – развалить Российскую Федерацию. И российское руководство это прекрасно понимает, наш президент прямо об этом говорил, публично, неоднократно, что Запад заинтересован не просто демократизировать Россию, а получить доступ к нашим природным ископаемым, но не на равноправной основе, а просто захватить. То есть вот такая вот агрессия, можно сказать. И здесь, какие бы ни были контакты, но, к сожалению, в рамках той ситуации, которая сейчас в мире сложилась, только сила способна обеспечить переговорные позиции по отстаиванию национальных интересов. И здесь очень важно действительно оставаться и наращивать свою силу, потому что по-другому с Западом не получается.

# Игорь Матвеев # Надежда Сасс # Международная политика

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