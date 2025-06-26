Шевченко: задача Трампа – восстановить могучее, контролирующее мировую систему американское государство

Максим Шевченко, российский журналист, политик: Вот этот ковчег Трамп оседлал, собрал. Плюс его явно поддерживают, он заключил союз с очень серьезными партнерами в виде, допустим, католической церкви, потому что он разбивает противостоящие ему блоки. Вот Трамп вышел из недр либерального клуба, потому что Америка при всем при том, что даже она будет там выдвигать всякие концепции темного просвещения, все равно это глобальное либеральное пространство, где существует концепция развития человека. В традиционалистском мире развития не существует. Мир традиционализма, грубо говоря, отличается от мира либерализма. То, что в либерализме развивается от простого к сложному, интерпретирует что-либо как развитие от простого к сложному диалектическое – он либерал, правый, левый, какой угодно, либеральный, консервативный, но либерал.

А если человек говорит, что, знаете, раньше был Золотой век, а сейчас вот люди деградировали до Железного века, то, значит, он традиционалист. Это один из признаков. Трамп, конечно, либерал, но он понимал, что либеральному клубу противостоит клуб традиционалистский, который состоит из старой аристократической элиты во главе с британским домом и, конечно, католической церкви и разного рода клерикальных структур мировых, типа Далай-Ламы или шиитского, высшего шиитского духовенства, который, безусловно, является партнером католицизма, или, допустим, архиепископ Кентерберийский, который работает с британскими высшими масонскими клубами и высшими элитами масонскими шотландского обряда. Он понимал, что противостоять этому, как это делали другие, не стоит. И он заключил союз с католической церковью. Он презентовал кандидатов в президенты после него католика. Католика истого верующего. Не как Байден, который тоже был католик, но при этом либерал и агностик. И чисто формальный католик. А католика, который рисует себе на лбу пепельный крест и целует руку папе, подходя к нему. Поэтому Трамп, помимо того, что он аккумулирует человеческое, он еще и очень умный тактик, по крайней мере. Ну, думаю, что стратег он тоже неплохой, судя по всему. Его реально задача, чтобы выползти из этих сетей идейной, идеологической глобализации и восстановить могучее, контролирующее мировую финансовую и экономическую систему американское государство.