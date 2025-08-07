Глава Национального банка Украины Андрей Пышный предлагает заменить наименование монеты «копейка» на «шаг», рассматривая его как символ связи с Москвой, Минском и Тирасполем. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, у копейки сохраняются культурные ассоциации с Россией, в свою очередь, лохмач имеет исторические корни в Украине.

«Копейка – это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное – в голове», – сказал Пышный.

Несмотря на это, Национальный банк продолжает чеканить 50-копеечные монеты, запланировав выпустить еще 20 миллионов штук. В парламент было направлено предложение о новом названии монеты, но оно пока не рассматривалось.

В Украине эта идея является частью более широкого процесса отказа от советского наследия, включающего демонтаж памятников, переименование улиц и борьбу с символами, ассоциирующимися с Россией.

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