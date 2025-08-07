Лукашенко настораживают агрессивная позиция стран Балтии и Польши к РБ

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его настораживает агрессивная политика Польши и стран Балтии в отношении страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

На совещании, посвященном работе КГБ, он отметил, что усиливается давление со стороны соседей.

«Особую тревогу вызывает откровенно враждебное поведение соседей – Польши и стран Балтии. Давление идет по всем направлениям, и особенно сильно это ощущают спецслужбы», – отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что уделяет максимальное внимание работе КГБ и силовых структур.

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