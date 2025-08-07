«Локомотив» потерпел поражение от «Могилёва» в Кубке Руслана Салея

Осечка стоила «железнодорожникам» высшего места в таблице. Хотя начало матча осталось за хозяевами. Счет на 6-й минуте открыл Паранин. Это был первый и последний успех. Еще до антракта «львы» сами вышли вперед – 3:1. А во втором периоде нокаутировали соперника – 5:1. Залогом победы стала игра в большинстве. 3 из 5 шайб «Могилев» забросил имея на льду на одного игрока больше.

Александр Матерухин, главный тренер ХК «Могилев»:

В какой-то момент должно было прорвать, пойти. Надеюсь на этом мы не остановимся. Каждый тренер хочет, чтобы большинство работало всегда, каждую игру. Поэтому будем продолжать работать и надеяться, что голы будут всегда.

В других встречах «Славутич» обыграл «Химик» – 3:1, а «Витебск» «Металлург» – 2:1. Северяне вышли на первое место в группе Б. Однако такое же количество очков имеют еще два клуба – «Локомотив» и «Славутич».