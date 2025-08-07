«Локомотив» потерпел поражение от «Могилёва» в Кубке Руслана Салея

«Локомотив» потерпел болезненное поражение от «Могилева» в рамках розыгрыша Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Осечка стоила «железнодорожникам» высшего места в таблице. Хотя начало матча осталось за хозяевами. Счет на 6-й минуте открыл Паранин. Это был первый и последний успех. Еще до антракта «львы» сами вышли вперед – 3:1. А во втором периоде нокаутировали соперника – 5:1. Залогом победы стала игра в большинстве. 3 из 5 шайб «Могилев» забросил имея на льду на одного игрока больше.