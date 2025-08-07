Белорусские легкоатлеты выступают на открытом чемпионате России

Солидный десант белорусских легкоатлетов высадился в Татарстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Здесь начался розыгрыш наград открытого чемпионата России. Соревнования будут продолжаться 4 дня. В составе нашей делегации 35 спортсменов. 16 из них продемонстрируют мастерство сегодня, 7 августа. Уже состоялась квалификация на 100-метровке среди женщин. Елизавета Третяк пробилась в полуфинал. Максим Андралойть входит в лидирующую группу. Также фаворитами в своих дисциплинах являются Татьяна Холодович, Алена Дубицкая и Олег Томашевич.