В МТС рассказали о проектах и инструментах, которые реализуют в компании для защиты детей и подростков в сети

На встрече был проанонсирован скорый запуск тарифных планов, в которые будут интегрированы инструменты для повышения безопасности и конфиденциальности в сети: «Мы уверены, что ответственность оператора — создавать продукты, которые не просто удобны, но минимизируют цифровые риски. Компания планирует глобальное обновление линейки популярных тарифных планов. Они по умолчанию будут включать возможность пользоваться антивирусным ПО и удобным цифровым помощником для родительского контроля» , — рассказала на пресс-конференции глава PR-группы МТС Мария Канасевич.

В МТС активно внедряют инструменты для повышения безопасности и конфиденциальности. Пользователям мобильной связи доступны решения по антивирусной защите, блокировке рекламы и родительскому контролю. Почти 150 тысяч абонентов подключены к детскому тарифу с блокировкой заказа информационно-развлекательных сервисов. Также родители активно используют приложение, которое помогает мониторить местоположение членов семьи.

На пресс-конференции в Доме прессы, посвященной цифровой безопасности детей и подростков, представитель МТС рассказал о существующих технологических решениях по защите несовершеннолетних в онлайн-среде. Также в компании поделились собственным примером комплексного подхода к повышению цифровой осознанности.

Чем активнее дети включаются в интернет-пространство, тем острее встают вопросы обеспечения комфортной онлайн-среды и цифровой грамотности. Наряду с технологическими решениями, с 2013 года МТС реализует программы, направленные на формирование устойчивых навыков безопасного поведения в сети и повышение цифровой осознанности детей и подростков.

«Мы убеждены: только через системное сотрудничество с общественными организациями, родителями, школами и экспертным сообществом можно создать по-настоящему безопасную цифровую среду для детей. Именно поэтому мы одними из первых начали развивать корпоративные инициативы по цифровой грамотности, сделав их частью нашей долгосрочной стратегии», — подчеркнул представитель МТС.

С 2021 года реализуется глобальная инициатива по предотвращению агрессии в сети #ИнтернетБезБуллинга. В рамках нее созданы уникальные тесты-тренажеры и специальный воркбук, более 7,5 млн человек посмотрели TikTok-ролики с инструментами помощи, почти 300 тысяч — обучающий медиаконтент, а очные лекции с психологами только в этом году собрали больше тысячи школьников в Гродно, Витебске и Гомеле. Планируется к изданию методическое пособие для проведения в школах классных часов по антибуллингу.

В этом году сразу в 6 интернатных учреждениях запущен образовательный проект #ШколаЦифровойГрамотности, который помогает формировать у детей и подростков навыки безопасного и осознанного использования цифровых технологий. Инициатива стартовала с Витебской и Гродненской областей. В новом учебном году программу планируется масштабировать и на другие регионы страны.

«Идентичность в сети» — свежая инициатива по повышению медиаграмотности и критического восприятия контента. Белорусские блогеры поучаствовали в социальном эксперименте и опубликовали собственный дипфейк. Реакция аудитории показала, насколько легко манипулировать восприятием: многие подписчики восприняли вымышленные истории как достоверные. В рамках дискуссии участники совместно с экспертами определили шаги по защите пользователей в новой реальности.

«Интернет — это не просто пространство с информацией, а территория, где каждый пользователь должен чувствовать себя защищенным. Наша задача — не только внедрять технологические решения, но и выстраивать доверие, учить действовать осознанно. Создание безопасной цифровой среды требует системных шагов. Именно поэтому мы вкладываемся в социальные инициативы и считаем, что цифровая грамотность — это долгосрочная инвестиция в благополучие детей и подростков», — отметила глава PR-группы МТС.