Как Заславль готовится к «Дожинкам-2025»? Вот что изменилось в городе

Как известно, белорусская земля славится своей историей. В 2025 году замечательный город Заславль отмечает юбилейную дату – 1040 лет со дня основания. Символично, что в юбилейный год было принято решение о проведении в Заславле областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки». Как Заславль меняется к юбилею и «Дожинкам-2025»? Об этом поговорили с гостьей.

Светлана Карташева, председатель Заславского городского исполнительного комитета:

Именно в рамках юбилея города и было принято решение проведения «Дожинок» в Заславле. Символично то, что Заславль был впервые объявлен на этот год столицей Минской области. Символично то, что Заславль получил не переходящее знамя столицы Минской области. Подготовка к «Дожинкам» велась не один год. Сегодня уже жители видят обновленный город, гости в том числе. Это новое освещение города, новые дороги, новые улицы, новые проезды, новые дворовые территории, обновленная многоэтажная застройка в части фасадов, новые игровые площадки. Кроме этого, у нас еще впервые появляются заглубленные контейнерные площадки, что тоже очень важно для жителей. Идет масштабное строительство нового молодежного парка.