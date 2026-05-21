Состоялась совместная тренировка ядерных сил Беларуси и России. Главные посылы Минска и Москвы

«Разумно, толково, организованно» – именно так Александр Лукашенко охарактеризовал совместную с Россией тренировку ядерных сил, подчеркнув, общаясь с журналистами, что доволен ее итогами. В ходе тренировки президенты двух стран 21 мая связались по видео-конференц-связи. Лидеры проанализировали действия военных и подчеркнули: тактические совместные действия носят исключительно оборонительный характер. А что это, как не иллюстрация главного союзного принципа: плечом к плечу?! Главный посыл Минска и Москвы звучит предельно четко: белорусско-российская интеграционная двойка никому не угрожает и не ищет конфликтов. Однако в условиях растущей внешней активности у наших границ защита суверенитета остается безусловным приоритетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Новость о том, что белорусские и российские военные начали совместную отработку по подготовке к применению ядерных сил, в информационном пространстве незамеченной не оказалось. Министерство обороны Беларуси и России констатировали: маневры пройдут по 21 мая, к ним привлекут более 64 тысяч человек. К участию в учениях со стороны России привлечены ракетные войска стратегического назначения, северные и тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, часть силы Ленинградского и Центрального военных округов. С нашей стороны задействованы ракетные войска и авиация. «Вы-то лучше меня знаете, что это хорошее оружие». Лукашенко лично оценил работу «Искандер-М».

А в это время за тысячи километров готовились к тренировочным реальным пускам другие участники маневров, среди которых и белорусы. Полигоны России территориально позволяют размахнуться. Применение ядерного оружия – это исключительная мера обеспечения безопасности. Исключительное и внимание к тренировкам. Оба президента сегодня контролировали процесс. Путин: наша ядерная триада должна служить надежным гарантом суверенитета России и Беларуси.

Вот только наши тренировочные мероприятия будоражат и не дают покоя. Прежде всего соседям. Те гадают, придумывают: почему сейчас, почему в таком формате. И главное, какой сигнал посылает Минск и Москва миру. «Мы ни с кем воевать не собираемся». Лукашенко рассказал об истинном посыле совместных учений. Глава государства повторил несколько раз важнейший тезис, который нужно запомнить белорусам и услышать всем остальным. Так что внимание!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы меньше говорим об армии сейчас, чем о посевной кампании, это не значит, что мы этим не занимаемся. Каждый день, по крайней мере у меня, эта тема на столе, я понимаю, что экономика и безопасность – сегодня вопросы первостепенной важности. Так будет и дальше. Живите спокойно, не переживайте. Не дай бог что-то, ну вы видели уже ядерную тренировку. Никто тут ничего думать не будет. Как, где, что и как. Как только напали на нас, как только осуществили агрессию – сразу получат ответ. Всеми видами оружия. В противном случае зачем мы его держим у себя? Это однозначно и для нас очень важно. И в этом направлении будем действовать, никому не угрожая. Не трогайте нас, мы вас подавно трогать не собираемся. Лукашенко: наши ребята умеют работать с «Искандерами».

Но с окончанием этого разговора Президента с журналистами тренировка сил Союзного государства не завершилась. Как и было заявлено, союзникам важно отработать все механизмы работы со спецбоеприпасами, а не только их применение. Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

В настоящий момент тренировка вступила в свою завершающую фазу. Войскам предстоит осуществить перемещение в новые позиционные районы, свернуться, и в последующем марши в пункты постоянной дислокации. Это тоже важный элемент, потому что марши будут совершаться на большие расстояния, в условиях пересеченной местности, часть из них ночью, чтобы обеспечить подготовку военнослужащих к действиям в любых условиях обстановки, в любое время дня и ночи.