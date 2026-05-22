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Белорусская делегация приняла участие в заседании Совета глав правительств СНГ – подводим итоги встречи

22 мая 2026 17:10
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Минск станет молодежной столицей Содружества Независимых Государств в 2027 году. Такое решение приняли на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусскую сторону на встрече представлял премьер-министр.

Александр Турчин подчеркнул, что молодежь сегодня – субъект исторического действия, главный стратегический ресурс и архитектор завтрашнего дня СНГ. Работа с молодым поколением – безусловный приоритет для каждого государства. И Беларусь приложит все усилия, чтобы стать эпицентром молодежной жизни стран Содружества, подчеркнул Александр Турчин. 

В узком формате главы делегаций также обменялись мнениями по ключевым векторам экономического взаимодействия в Содружестве и подвели итоги Межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии.

Белорусская делегация приняла участие в заседании Совета глав правительств СНГ – подводим итоги встречи-2

Насыщенной была и двусторонняя повестка. Утром белорусский премьер провел переговоры с Президентом Туркменистана. Стороны подтвердили готовность вывести межгосударственный диалог на принципиально новый уровень. Главными драйверами роста видятся развитие транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства. Читайте здесь. 

Станислав Чепурной, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане:
Мы видим, какое внимание в Туркменистане уделяется вопросам развития сельского хозяйства, усиления продовольственной безопасности, модернизации транспортной структуры. Белорусские предприятия готовы предложить свою помощь, свою технологию, свой опыт в этих процессах. В частности, и в агропромышленном секторе. Естественно, мы располагаем технологиями и в растениеводстве, и в животноводстве.

Белорусская делегация приняла участие в заседании Совета глав правительств СНГ – подводим итоги встречи-4

В расширенном формате Совет глав правительств Содружества обсудил ключевые отраслевые направления. В повестке цифровая трансформация промышленности, развитие транспортных коридоров, радионавигация и совместная выставочная деятельность. По итогам подписан ряд международных документов.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
Сегодняшнее мероприятие прошло в атмосфере открытого конструктивного диалога и в очередной раз подтвердило нашу приверженность дальнейшему развитию интеграционных процессов на пространстве СНГ. Особое внимание в своем выступлении члены Совета уделили 35-летнему юбилею Содружества Независимых Государств, который мы отмечаем в этом году. В узком формате участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в формате СНГ. Это был откровенный, доверительный разговор. 

Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в декабре 2026 года в Москве.

# СНГ # Сергей Лебедев # Станислав Чепурной

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