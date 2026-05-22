Белорусская делегация приняла участие в заседании Совета глав правительств СНГ – подводим итоги встречи

Минск станет молодежной столицей Содружества Независимых Государств в 2027 году. Такое решение приняли на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусскую сторону на встрече представлял премьер-министр.

Александр Турчин подчеркнул, что молодежь сегодня – субъект исторического действия, главный стратегический ресурс и архитектор завтрашнего дня СНГ. Работа с молодым поколением – безусловный приоритет для каждого государства. И Беларусь приложит все усилия, чтобы стать эпицентром молодежной жизни стран Содружества, подчеркнул Александр Турчин.

В узком формате главы делегаций также обменялись мнениями по ключевым векторам экономического взаимодействия в Содружестве и подвели итоги Межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии.