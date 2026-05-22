«Мы обгадились». О чем проболтались недожурналисты в изгнании – рассказал Муковозчик

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

В потоке той лжи, которую извергают западные медиа и беглые недожурналисты, нет-нет, да и попадется крупица истины, как у тех часов, что дважды в сутки все-таки показывают время правильно. Поговорим сегодня об этом, о том, как правда сама лезет наружу.

Есть одна упоротая блогерша у беглых, от которой даже муж сбежал. И вот как она подводит результаты псевдовыборов в псевдораду. Это ее цитата. «Честно скажу, я очень надеялась, что мы не обгадимся, но мы обгадились, и это надо признать». Не признают, конечно, сделают вид, что ничего не было, что штаны еще можно поносить, но вонять от того будет только сильнее.