Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
В потоке той лжи, которую извергают западные медиа и беглые недожурналисты, нет-нет, да и попадется крупица истины, как у тех часов, что дважды в сутки все-таки показывают время правильно. Поговорим сегодня об этом, о том, как правда сама лезет наружу.
Есть одна упоротая блогерша у беглых, от которой даже муж сбежал. И вот как она подводит результаты псевдовыборов в псевдораду. Это ее цитата. «Честно скажу, я очень надеялась, что мы не обгадимся, но мы обгадились, и это надо признать». Не признают, конечно, сделают вид, что ничего не было, что штаны еще можно поносить, но вонять от того будет только сильнее.
Андрей Муковозчик:
Беглый жулик Кнырь был не столь конкретен, цитирую, «чем останется псевдорада? Беззубым, бессмысленным придатком к другим структурам с не случившейся субъектностью, годным исключительно на то, чтобы давать очень ограниченному кругу людей ездить в приятные европейские поездки и там неплохо, но безрезультативно проводить время».
Подставьте сюда вместо псевдорады проходной кабинет, полицайскую управу, центр гнилых идей и так далее, вот тогда картина будет законченной. Но не маслом. И, кстати, еще цитата. «Пункты пропуска Бобровники и Кузница были закрыты на протяжении нескольких лет. Польская сторона приняла решение открыть их 17 ноября 2025 года, чтобы оживить экономику приграничного подляского региона, который сильно страдал без туристов». Это пишут беглые. Даже не сами, а со слов поляков. И снова так оно и есть. Польша открыла границы исключительно потому, что боль от выстрела в ногу стала невыносимой, а гангрена целой приграничной области реальной. Просто сказать об этом неполживая западная пресса удосужилась через полгода после того, как. Мелким шрифтом, в примечаниях. Но свобода слова это у них, а притесняем ее мы, не путайте.
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