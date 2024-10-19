Пустовой: Лукашенко уже давно перерос свою должность, он мыслит как историческая личность

Чтобы казаться благополучным, надо очки-авиаторы и джинсы Levi's. Нас в этом убеждали в эпоху диктатуры витринного потребительства. Сейчас гештальты нижних этажей пирамиды Маслоу закрыты. И это радует. Белорусы питают интерес не только к хлебу и зрелищам. Хотя зачастую нам именно это и только это предлагают. Белорусы жаждут смыслов и идей. То, ради чего хотелось бы рожать детей и, если придется, умирать за Родину. Чтобы ощущать себя умным, надо слушать пропаганду, созданную в полуподвальных помещения Варшавы и Вильнюса. Нас в этом убеждают сейчас, в эпоху диктатуры технологий манипулирования. Как будто определенный YouTube-канал или Telegram-канал гарантирует этакую причастность к элитарности и избранности. Понять можно, легче же лайкать критику экстремистов, чем прочитать еще одну книгу. Но и потребителей этой информации понять можно. Они привыкли именно к такой пище. Некритичному восприятию критики всего родного. Хотя родного ли для них? Пока мы занимались импортозамещением в экономике, интеллектом нации занимались импортные технологи. Поэтому все, что про нас, о нас хорошее, – душнилово. Все, что плохое, – верно. Так меняется сознание общества, а потом и геополитический вектор.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Те, у кого своя жизнь скучна и убога, ущербность замещают исследованием изъянов у других. Это причина не только сплетен, это соль всей информационной политики, смысл всего существования оппонентов власти. Скажи, против кого и чего ты воюешь, и я скажу, кто ты. Смысл всего существования оппонентов белорусской власти – это уничтожение власти. С другими идеями, ну, например, улучшения чего-то за счет того-то, туда просто не пустят. Не для того создана эта классическая «пятая колонна».

Евгений Пустовой:

Поэтому сейчас Лукашенко больше заботят не ближайшие выборы Президента, а дальнейший выбор стратегического курса. И это признак не политика, а настоящего лидера семейства – отца. Батьки. Как бы кондово это ни звучало. Просто Лукашенко уже давно перерос свою должность. Он мыслит как историческая личность. И, на мой взгляд, если бы ради будущего страны ему надо было бы не баллотироваться, он бы и не баллотировался. Но ведь суть в том, что ему как раз надо баллотироваться. Отказаться сейчас от участия в президентских выборах – это как не выйти к омоновцам с автоматом, не выступить у Дома правительства перед сторонниками, не пойти в среду враждебно настроенной толпы. К заводчанам, защитником которых он всегда был. Проблема не в Лукашенко, который якобы не хочет уходить. Он-то не против быть уже просто первым и почетным Президентом Беларуси. И так много сделал стране. Надежный фундамент готов. Проблема в нас самих. Мы без него не сможем.

Враги государства общество кормят поиском новых дач Лукашенко и логистикой транзита власти. А власти все еще не достигли пика формы коллективного Лукашенко. Это в политике. А в мировоззренческой позиции. Адепты западного мира ведь – вон они везде. И чтобы сохранить нормальную, традиционную страну, недостаточно быть преданным Лукашенко. Надо быть преданным тем же идеям и смыслам, которым предан сам Лукашенко. Если уж вообще приземленно. Это семья, земля, память о Победе. А теперь это не просто идеологемы, это ориентиры для выживания. И ведь это не просто Лукашенко против оппозиции. Это жизнь Беларуси против смерти нашей страны. Второй и очень важный момент. У нас до сих пор осталось: а за кого ты, за Россию или Запад? За свою футбольную команду болеть надо. За белорусоцентричность. Лукашенко – это не вхождение в Россию, но самые теплые отношения с Россией. Хоть в космосе, хоть за полярным кругом.