Белорусские парламентарии приняли участие в форуме МПА АСЕАН в Лаосе

Сейчас об интересах Минска на дальней дуге – там, где в нашем государстве видят надежного и предсказуемого партнера, а еще ценят и разделяют нашу миролюбивую политику. И в продвижении таких интересов велика и важна роль парламентской дипломатии. Такова тональность выступления председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко на форуме Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум проходит в Лаосе. Здесь также прошли переговоры белорусской делегации с премьер-министром этой страны. Обсуждали взаимодействие в сфере торговли, культуры и образования. Также стороны условились теснее работать на площадках международных организаций. Это поможет в деле продвижения инициатив по укреплению мира, стабильности и развития взаимовыгодного сотрудничества.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Беларусь здесь знают. И к нам очень тепло относятся. Мы сегодня развернулись в большей степени на Восток. Мы ищем новых партнеров. Ну а самые надежные партнеры – это старые друзья. Поэтому сейчас мы работаем, в том числе в парламентском измерении, над активизацией наших связей, которые у нас существуют с этим регионом и со странами этого региона очень давно. И здесь огромный потенциал для работы и в сфере экономики, и в сфере инвестиционного сотрудничества. Ну и, конечно, в человеческом измерении: это культура, образование, здравоохранение.

Беларусь поддерживает установление более тесных связей между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом, в котором наша страна будет председательствовать в 2025 году. Отметим, что Межпарламентская ассамблея Ассоциации государств Юго-Восточной Азии объединяет 10 государств, в которых проживают около 700 миллионов человек. Это огромный рынок, на котором Беларуси еще предстоит занять свою нишу.