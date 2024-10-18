Клишевич: на Западе боятся Лукашенко, он сильный и мощный переговорщик

Григорий Азаренок, СТВ:

Украина – это наша страна. Украина – это наша сестра. Украинский народ – нам родной народ. И нам решать здесь свои вопросы. Мы здесь живем с ними тысячу лет. У нас 980 километров общей границы. Почему какой-то англичанин или еще кто-то должен здесь сидеть и рисовать нам карты, как они это делали на Ближнем Востоке? Рисовали карты, нарезали по линейке. У курдов, например, до сих пор своего государства просто нет, потому что его не сделали. А другие государства делали, вопреки всяким логическим нормам. Не будем тут примеры приводить. Но там, где живут разные племена, разные религии, разное все, теперь там постоянно полыхают войны, потому что так нарезали, так наделили. Но они специально это сделали, чтобы регион никогда не развивался. Сюда мы их пускать не должны. Белорусы, русские, украинцы, ну, может, поляки еще, должны сесть и в этом регионе решать вопрос.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Исключительно. Поэтому они боятся нашего Президента, зная его силу воли, его выдержку, его настойчивость по вопросам отстаивания, во-первых, позиций мира. А им мир не нужен, как мы знаем. Во-вторых, позиций Беларуси и белорусского народа. Понимая это, они будут пытаться делать все, чтобы его не допустить. Потому что действительно сильный, мощный переговорщик, опытный человек в этих вопросах, который не в одних переговорах, в которых решался вопрос войны и мира, участвовал.

Григорий Азаренок:

Минские соглашения, астанинские, по Карабаху.

Сергей Клишевич:

Поэтому они это четко понимают, они это четко осознают. Им нужны марионетки, типа Зеленский, а наши беглые предатели – так это вообще идеальный вариант.

Григорий Азаренок:

Этим скажут оттяпать пол-Беларуси до Гомеля или до Минска – они: да, пожалуйста, да всю забирайте.

Сергей Клишевич:

Никаких вопросов. Да. «Только нам тут пару надельчиков, и все». То есть это предатели. С предателями понятно, их участь и то, как они себя могут вести. Поэтому, конечно, они будут стараться этого не делать. Президент об этом говорит полярникам, ученым нашим. Об этом должны знать все, и ученые, и рабочие, и интеллигенция, и деятели культуры, науки, искусства, образования, медицины. Помимо глубокого познания своей профессии, своих профессиональных навыков каких-то, своего профессионального направления, сегодня каждый человек должен элементарно разбираться в том, что происходит. Чтобы его не развели, чтобы он не стал обычным лохом, не превратился в консервы, в кусок мяса, как сегодня, к большому сожалению, превращается огромное количество украинцев каждый день на фронте.