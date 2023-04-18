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В Палате представителей встретят парламентскую делегацию из Лаоса

18 апреля 2023 07:43
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В Палате представителей встретят гостей из Лаоса. Парламентская делегация во главе с председателем Комитета национального собрания народно-демократической республики по экономике, технологиям и окружающей среде будет находиться в Беларуси до 22 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате представителей встретят парламентскую делегацию из Лаоса-1

Во время переговоров с заместителем председателя Палаты представителей Валерием Мицкевичем обменяются мнениями по вопросам развития отношений, взаимодействия на международной арене, в том числе в рамках Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

В Палате представителей встретят парламентскую делегацию из Лаоса-4

Презентация потенциала Беларуси в торгово-промышленной палате Лаоса состоялась в конце февраля, сразу же после вручения послом Беларуси верительных грамот президенту Лаоса. Тогда условились активно продвигать взаимодействие двух стран в торгово-экономическом сегменте сотрудничества.

Во время нынешнего визита в Минск лаосская делегация посетит международный форум по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО», парк высоких технологий, белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень».

# Беларусь-Лаос # Фотофакт

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