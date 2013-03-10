Прощание с Уго Чавесом в Каракасе

Новости Венесуэлы. Внимание всего мира на неделе приковано к Венесуэле. Не стало одного из самых харизматичных политиков планеты, настоящего героя нашего времени и большого друга Беларуси — президента Венесуэлы Уго Чавеса. Он руководил страной последние 14 лет и ушел из жизни после продолжительно болезни, с которой сражался до последнего. В стране объявлен семидневный траур. Гроб с телом команданте выставлен в здании Военной академии. После прощания - а церемонию было решено продлить до 15 марта - тело команданте забальзамируют и поместят в Музей революции в Каракасе. Проститься с Чавесом уже пришли более 2 миллионов человек.

Накануне в Каракасе прошла официальная церемония прощания. Еще в пятницу в столицу Венесуэлы один за другим прилетели главы 33-х государств и правительств. В том числе в аэропорту Симона Боливара приземлился и белорусский борт номер один. Президент Александр Лукашенко решил лично принять участие в траурной церемонии. Прощались с Уго Чавесом в здании Военной академии. В зале множество венков, среди них и венок от нашей страны и лично главы белорусского государства. На церемонии прощания Александр Лукашенко был в числе самых почетных гостей и занял место в первом ряду среди самых близких родственников, друзей Уго Чавеса и руководства Венесуэлы. Александр Лукашенко первым из президентов нелатиноамериканских государств отдал последние почести в почетном карауле у гроба.

Уго Чавес и Александр Лукашенко были очень близкими друзьями. Эту дружбу ценили и жители Венесуэлы. Прямо у гостиницы, где разместились иностранные делегации, - растяжка, на которой изображен Уго Чавес с президентом Беларуси. Да и у Военной академии, где проходила траурная церемония, жители Каракаса тепло приветствовали белорусского лидера.

Уго Чавес - близкий белорусскому народу друг, который помогал и словом, и делом. А большая дружба лидеров Беларуси и Венесуэлы переросла в тесные отношения двух государств по обе стороны Атлантики. Отношения, которые, как принято говорить в большой политике, достигли уровня стратегического партнерства.

Скорбят по Уго Чавесу и в Беларуси. На три дня над зданиями резиденции Президента и других госучреждений по всей стране были приспущены государственные флаги. Теле- и радиоканалы отменили развлекательные передачи. Ну, к зданию посольства Венесуэлы в Минске пришли тысячи человек. Это и белорусы, и представители других национальностей, и, конечно же, венесуэльцы, которые сейчас работают и учатся в нашей стране. Они несли цветы, зажигали свечи и лампады. Здесь же открыта книга соболезнований. Оставить запись в ней можно будет еще в понедельник и вторник.

Досрочные выборы президента Венесуэлы назначены на 14 апреля. Таково решение Центризбиркома страны. Кандидатом от правящей партии стал Николас Мадуро, занимавший пост вице-президента и исполнявший обязанности главы государства во время болезни Чавеса.

Напомним, 8 марта Мадуро был приведен к присяге как временный президент. Известен и его оппонент на предстоящих выборах - губернатор штата Миранда Энрике Каприлес. Осенью 2012 года Каприлес уже баллотировался на пост президента и проиграл Уго Чавесу.

С основным претендентом на первый пост в стране и политическим наследником Уго Чавеса - Николасом Мадуро - в Каракасе пообщался белорусский лидер. Александр Лукашенко также провел переговоры с Председателем Национальной ассамблеи Диосдадо Кабельо. Обе стороны подтвердили готовность продолжать активное сотрудничество. Кроме того Президент Беларуси пообщался с семьей Уго Чавеса, в том числе с его братом, губернатором штата Баринас Аданом Чавесом.

В Каракасе Александр Лукашенко провел переговоры и с лидерами нескольких латиноамериканских государств. Так, на встрече с Президентом Боливии Эво Моралесом, который также прибыл в столицу Венесуэлы для участия в траурных мероприятиях, достигнута договоренность о развитии белорусско-боливийских отношений по венесуэльскому образцу.

Президент Боливии просил оказать помощь в развитии сельского хозяйства, строительстве агрогородков и жилья, добыче полезных ископаемых, а также в подготовке кадров. Главы государств договорились сделать все возможное, чтобы укрепить двусторонние отношения и проанализировать проблемные моменты. Александр Лукашенко пригласил Эво Моралеса посетить Беларусь, чтобы он на месте познакомился с возможностями совместной работы. Президенты также договорились обсудить с новым руководством Венесуэлы несколько трехсторонних совместных проектов на $2-3 млрд. Планируется, что в первом полугодии 2013 года на базе белорусского посольства в Венесуэле будет создана соответствующая рабочая группа, координация работы которой поручена управляющему делами Президента Беларуси, сопредседателю Белорусско-венесуэльской комиссии высокого уровня Виктору Шейману.

Состоялась также встреча Александра Лукашенко с Президентом Эквадора Рафаэлем Корреа Дельгадо. Главы государств подтвердили актуальность договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита Александра Лукашенко в эту страну. Рафаэль Корреа Дельгадо пообещал совершить ответный визит в Беларусь и отметил, что на следующей неделе в Эквадоре состоится заседание Совета Министров, на котором будет заслушан отчет о ходе выполнения договоренностей в рамках белорусско-эквадорских отношений.

Кроме того, Александр Лукашенко пообщался с Председателем Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Раулем Кастро. Желание сотрудничать с Беларусью высказал и Президент Гаити Мишель Мартелли. Он отметил, что Президент Венесуэлы Уго Чавес неоднократно очень тепло отзывался о Беларуси, сообщили в Программе «Неделя» на СТВ.