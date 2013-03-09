Что общего у «прямолинейных» белорусов и «тактичных» грузин в менталитете, жизни и бизнесе

Когда-то она называлась Иберия – так же, как Древняя Испания. А сегодня о ее народе говорят: эти люди ни на кого не похожи. О них рассказывают анекдоты, восхищаются вином, кухней и легендарным радушием. Гостеприимство у каждого местного жителя, наверняка, на подсознательном уровне. Страна, где «да» можно сказать тремя разными словами, а «нет»... Отказываться здесь вообще просто не принято! Грузия – страна с хорошим вкусом.

Армянский грузин или грузинский армянин? Юрий Сараджян, кажется, и сам так и не определился. Половина родни в Ереване, дети и внуки в Тбилиси. А он помогает заезжим, вроде нас, изучать местную географию.

Быть щедрым ему приятно, хоть и накладно. Пенсия у Юрия – от силы 80 долларов.

Юрий Сараджян, пенсионер:

А если не хватает, куда денешься?

Жизнь многим грузинам осложняет еще и сложившееся в стране двоевластие. На осенних парламентских выборах победу одержала партия «Грузинская мечта» бизнесмена Бидзины Иванишвили. Президент Михаил Саакашвили оказался в меньшинстве. В результате он остается первым лицом в государстве, но правительство и парламент уже фактически не контролирует.

Звиад Коридзе, председатель Совета хартии журналистской этики Грузии:

Президент у нас действующий. И он всегда всячески будет сопротивляться разным инновациям правительства. И наоборот.

Двоевластие в Грузии стало возможным из-за коллизии законов. По одной статье Конституции, Президент избирается на 5 лет. Соответственно, полномочия Михаила Саакашвили должны были завершиться 20 января 2013 года. Но уже по другому пункту – Избирательного Кодекса – выборы главы государства в стране проводятся только в октябре. Получается, что практически на год Грузия зависает в управленческом воздухе. Когда лидера два и каждый тянет властное одеяло на себя.

Звиад Коридзе, председатель Совета хартии журналистской этики Грузии:

Конечно, очень трудный процесс. Есть вопросы, когда не находят общий язык, есть вопросы, когда они находятся именно в режиме бойкота, обзывают кто кого и как хотят.

Новое правительство быстро позаботилось о том, чтобы о его первых решениях услышали не только жители, но и гости Грузии. Причем не только услышали, но и увидели собственными глазами. В Президентском Дворце отключили подсветку. После того как премьер Бидзина Иванишвили заявил, что содержание резиденции обходится госбюджету слишком дорого – лишь на оплату электроэнергии тратится почти полмиллиона долларов в год.

Кстати, церковь, которая светится рядом с потухшей резиденцией, задолго до выборов была построена как раз на деньги Бидзины Иванишвили. Это изначально была борьба административного и финансового ресурсов. Миллиардер, сколотивший состояние в России, реставрировал храмы, открывал школы, а, к примеру, деятелям искусств выплачивал персональные пенсии.

Каждый житель Тбилиси покажет: вот он, футуристичный дом Иванишвили. Будто специально расположен напротив президентской резиденции.

А вот жилище Кетевани Гигаури от дворцов власть имущих территориально хоть и близко, но все же довольно далеко.

Марина Имерлишвили, Кетевани Гигаури, жители Тбилиси:

Средняя зарплата – где-то 300 лари (примерно 200 долларов).

Сейчас не работаю ни я, ни она. Она пенсионерка, а я пока нет. Так что наш возраст считается потерянным. Потому что нас на работу не принимают.

Марина Имерлишвили, Кетевани Гигаури, жители Тбилиси:

Олечка, пожалуйста, заходите!

Всех ли так первых встречных встречаем? Вы не первые встречные, а гости.

Давид Кайхарашвили, житель Тбилиси:

Мы уважаем ваш народ. Мы вместе жили, вместе воевали.

Давид Кайхарашвили до сих пор будто на войне. Бывший заключенный, ставший инвалидом после тюремного бунта в 2006 году, все эти годы по крупицам пытается собрать деньги на лечение. Но крупиц этих не хватает даже на оплату электричества.

Давид Кайхарашвили, житель Тбилиси:

Вот этим и греюсь. 600 лари уже написали за три месяца. Они сейчас ждут, когда я расплачусь. Я пенсионер – как я им отдам? 400 долларов за обогреватель. Греюсь, пока есть свет.

На операцию лишь на ногах ему нужно собрать 70 тысяч евро. Для Давида сумма – астрономическая. Он очень рассчитывал на помощь новой власти, но из-за «двойного» руководства банально не знает, к кому обращаться.

Давид Кайхарашвили, житель Тбилиси:

Заходишь куда-то – половина их люди. Говорят, чтобы подождал.

А вот архитектуру на ноги поставили быстро. За время правления Михаила Саакашвили в Тбилиси появилось много административных зданий, на фоне которых «народные» многоэтажки выглядят, мягко говоря, скромно. Одна из новых достопримечательностей, вокруг которой разворачивались бурные дискуссии, – полукосмическое сооружение концертного зала, строящееся посреди старого города.

Впрочем, архитектурные новоделы – это лишь незначительная часть Тбилиси. Здесь на одной улице с отреставрированными зданиями буквально в 5-6 шагах «приветы из прошлого». На первый взгляд напоминает глобальную коммунальную квартиру. Есть общий балкон, на котором сушится белье. А вот это очень напоминает достижение минской промышленности образца прошлого столетия: вместо некоторых стекол – целлофан. Все вместе – это как раз и есть то, что сами грузины называют «итальянским двориком».

Пата, житель Тбилиси:

А что тут итальянского? Тут соседи живут, там соседи живут. Это итальянский двор называется. Тбилисский вариант.

Здесь весьма неожиданно видеть компьютер и телевизор. Эдакий компромисс истории в центре города. Таких домов на узеньких улочках Тбилиси сотни. И на первый взгляд кажется: вот-вот рухнут. Но Пата и по скрипящему полу бодрым шагом проводит экскурсию.

Пата, житель Тбилиси:

Капремонт? Это у вас там кто-то приходит и что-то делает. Если я за ним не буду присматривать, никто мне ничего не сделает.

Пата надеется, что рано или поздно придут спонсоры и выкупят лакомые квадраты в центре за кругленькую сумму. Пока же он не работает, но исправно ходит за продуктами. Благодаря помощи друзей и родственников. В Грузии это фактически национальная традиция. Чем можешь поддерживать близкого человека. Потому и оформлять пособие по безработице Пата не думает. Ходит на рыбалку и верит в свою грузинскую мечту.

Нино Ахобадзе, жительница Тбилиси:

Если бы не любили свою страну, с потрохами бы сбежали давно. Любим, но мы хотим, чтобы она цвела.

Нино по большому счету все равно, какая партия в стране будет называться правящей. Для нее важнее, чтобы политическая неразбериха в Грузии завершилась до того, как она проснется на руинах собственного дома.

Нино Ахобадзе, жительница Тбилиси:

Сверху все течет. Кто тебе отремонтирует? Больше половины города в таких домах. Газ плачу, воду. Воды в Грузии столько, сколько в мире нет. За мусор плачу.

Плата за вывоз мусора в Грузии рассчитывается весьма своеобразно. Эта сумма составляет треть от счета за электричество. И, как шутят сами грузины, после появления такого тарифа мусор стало гораздо выгоднее сжигать: и тепло, и светло – и вывозить уже нечего. Новое правительство «мусорные» расходы уменьшило. Но пока это одно из немногих реализованных обещаний.

Георгий Хуцишвили, политолог, руководитель Международного центра конфликтов и переговоров:

Новыми властями приводятся аргументы, что состояние бюджета оказалось не таким, как было объявлено. Когда они посмотрели, оказалось, что бюджет в худшем состоянии, чем он был представлен командой Саакашвили. Поскольку очень серьезно местная власть укомплектована представителями прежней власти, возникают несостыковки, проблемы на местах. В результате этого стабильно развить экономические процессы быстро не получается.

Еще одно коммунальное грузинское ноу-хау, к которому нам, белорусам, привыкнуть сложно, – это лифт. Вернее, не сам лифт, а принцип его работы. Вроде бы все как обычно: нажимаешь номер этажа, но пока не бросишь монетку в 10 тетри в специальный приемник, лифт не поедет. Зато спуститься вниз можно абсолютно бесплатно.

Заза Багдавадзе, житель Тбилиси:

300-350 лари (где-то 200 долларов в месяц) – это газ, свет и вода.

Грузинский коммунальный прайс значительно отличается от белорусского, хотя тот же газ наши страны закупают по практически идентичной цене. Разница – примерно в доллар за тысячу кубометров. И все же Заза Багдавадзе, хоть и ориентируется в цифрах в жировке, уверяет: не одной батареей греется грузин.

Заза Багдавадзе:

Белорусская водка есть. Это я храню для гостей. Для грузина гость – это как Бог. Так принято испокон веков.

Еще одна интересная традиция в Грузии связана с многодетными родителями. Когда в семье рождается третий ребенок, его лично крестит Патриарх. Вот такой стимул улучшить демографическую ситуацию. О национальном обычае Заза рассказывает как раз в День рождения младшей дочери. Праздник, как здесь принято, готовятся отметить несколькими поколениями.

Заза Багдавадзе, житель Тбилиси:

У нас великолепные отношения с тещей.

Во главе стола – мама, а вино, кстати, в отличие от наших посиделок, не в бутылках, чтобы дорогой этикеткой к гостю, а в графинах. На эту традицию поработали исторические ассоциации, просвещает нас Картлос Кавтарадзе.

Картлос Кавтарадзе:

По старой традиции, грузины когда-то были фиалами. Есть на горе Мать Грузия. В одной руке держит фиалы, в другой – меч. Кто к нам, в Грузию, приходит в гости, мы встречаем фиалами, вином. И угощаем его. Но кто врагом придет, мы встретим его мечом.

Грузинское застолье всегда должно быть очень богатым. Сациви, шашлык.

Что для белоруса драники, для грузина – хинкали. И, кстати, город Душети считается местом, где грузинский аналог пельменей лепят по всем правилам. За хинкали сегодня отвечает бабушка Нана.

Были бы мы горцами, непременно порубили бы мясо козла кинжалами, чтобы приготовить настоящие хинкали. Но у нас с бабушкой Наной – цивилизованный вариант. Свинина, говядина, немного специй и много теста.

Нана, жительница Душети:

Сколько хинкали может съесть большой грузинский человек за один раз? 80-100 штук.

Слепить хинкали с первого раза на моей памяти ни у кого не получалось.

Бабушка Нана рассказывает: хинкали в Грузии, как правило, лепят компаниями. А что? Прекрасная альтернатива картам или шахматам. Собрались и налепили себе обед.

Кстати, хинкали ни в коем случае нельзя кушать с помощью вилки. Только руками. Непривычно, а что делать? Традиция. На тарелку не должно пролиться ни капли мясного бульона из грузинского пельменя. А приправить трапезу особенно проникновенным вкусом помогает тамада.

Картлос Кавтарадзе:

В Грузии пьют почти за все. Мы пьем не потому, что грузины любят много пить – мы любим общаться.

Напиваться у нас считается позорным. Настоящий грузин, мужчина, должен выпить столько, сколько сможет, но не больше.

Гела Тордиа, официант:

Мужчины что обычно пьют? Вино. Россияне – 50 на 50, белорусы все равно вино предпочитают.

Официанту грузинского ресторана сложно оценивать репертуар белорусских гостей, но то, что поют, помнит точно. Здесь, кажется, все продумано с расчетом на широкую душу. И комната в стиле Пиросмани, и своего рода грузинский самогонный аппарат. Узнав, что здесь делают настоящую чачу, некоторые клиенты продолжают трапезу не отходя от дивного агрегата.

В этом ресторане, по словам Гелы, готовят исключительно из грузинских продуктов. Важный акцент. В стране, славящейся своей кухней и особенно мясными блюдами в магазинах оказалось немало импортного.

Гела Тордиа, официант:

Знаете как сейчас практически везде принято? Мясо из других стран приносят. Потому что это дешево. У нас в магазинах бразильская курица продается. У многих она есть. Они говорят, что это грузинское, но не так.

Отстаивать свое место под застольным солнцем приходится и производителям знаменитого грузинского вина. Родные потребители уж точно знают толк в полусухих и полусладких градусах.

Настоящее грузинское вино хранится в эксклюзивных французских бочках. Вот вам и парадокс всемирной конкуренции. Главный винодел завода проводит экскурсию. Эта винная капелла в Кахетии – единственная во всей стране. Кирпичи XVII века, до процента выверенная влажность. Уж слишком дорог бренд, чтобы не думать о мелочах.

Теймураз Гонджилашвили, главный винодел завода:

Были случаи, когда болгары, молдаване выпускали под брендом «Киндзмараули» вина, которые не были грузинскими. Это кошмар, а не вино.

Всего с завода на прилавки уходит около миллиона бутылок в год. Вино из этих бочек пьют в разных уголках мира. Теймураз признается, что был даже удивлен темпами, которыми грузинский благородный напиток продается в нашей стране.

Теймураз Гонджилашвили, главный винодел завода:

Продавали в первый год 50 тонн, а сейчас за 2 года продали 600 тонн. В Беларуси заинтересованы в качественных винах.

Впрочем, торгово-экономические отношения между Беларусью и Грузией подкреплены не только высокими градусами, но и солидными цифрами. Взаимный товарооборот превышает 70 млн долларов и только набирает обороты. В среднем на 9% каждый год.

Андрей Савиных, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы поставляем в Грузию тракторы, сельскохозяйственную технику для обработки почвы, кровельные материалы, сахар. Из Грузии получаем фиросплавы, грузинское вино и минеральную воду.

Георгий Хуцишвили, политолог, руководитель Международного центра конфликтов и переговоров:

Межгосударственных, территориальных или каких-либо [споров] с Беларусь у нас нет. Мы можем быть партнерами, во многих сферах можем сотрудничать, экономические перспективы есть.

В этом тбилисском доме о белорусско-грузинском сотрудничестве говорят не цифры, а плоды того сотрудничества.

Константин Сверчков:

С детьми стараюсь общаться на русском языке, чтобы не забывали.

Наталья Шашуркина:

Не могу передать, что для меня Беларусь. Очень скучаю по ней. Посмотрела бы на Днепр, Гомель, реку Сож.

Здесь все смешалось: национальности, традиции. Сын Натальи Борисовны женился на грузинке. А вот имена для детей выбирали с учетом интернационального компромисса.

Константин Сверчков:

Каждый настоящий мужчина в первую очередь любит свою маму, в честь нее я назвал Натулю. А Никуша – вместе договорились – в Грузии тоже популярное имя.

Наталья Борисовна вспоминает: несмотря на различия в менталитете и обычаях, ни она, ни ее дети никогда не чувствовали себя в Грузии чужими. А вот к некоторым особенностям в общении нужно было привыкнуть.

Наталья Шашуркина:

Белорусы прямолинейные, могут правду в лицо сказать, а в Грузии более тактичный народ.

Зато уже в самой Беларуси можно на вкус распробовать изюминку одного из прекрасных уголков Грузии. Бизнесмен Николоз Лазишвили четвертый год обеспечивает прямые поставки минеральной воды в нашу страну.

Николоз Лазишвили, директор представительства грузинской компании в Республике Беларусь:

Райское место у вас, можно сказать. Очень красивая страна, спокойная. Тут можно очень интересно работать и зарабатывать деньги.

Я приехал – даже миллиона бутылок в год не продавали. Сейчас у нас продажи идут очень хорошо.

А вот если после дегустации не минералки, а алкоголя, сесть за руль, пусть и постоять в пробке, в Грузии на первый раз придется серьезно раскошелиться, а на второй уже лишиться прав. На год.

Но особенности национального грузинского дорожного движения – то, о чем хочется рассказать отдельно.

Водитель:

Если здесь научишься водить, привыкнешь, то у тебя не будет проблем за границей. Главное здесь научиться.

Привыкшим к белорусскому трафику грузинские водители покажутся как минимум экстремалами. Быстро ездят, резко перестраиваются – буквально отовсюду слышны автосигналы. Да и многие пешеходы о ПДД слышали навряд ли.

Водитель:

Пешеходы тоже переходят, где хотят. Для них нет разницы – знак, не знак.

Кстати, ГАИ на местных дорогах нет. Ее полностью распустили в рамках реформы в 2004 году. И ни одного из сотрудников бывшей Госавтоинспекции впоследствии не приняли на работу в патруль нового образца. Чтобы в систему не пришли люди, набившие руку на взятках.

Уже 8 лет в Грузии – полиция. Один и тот же экипаж может выехать и на квартирную кражу, и на ДТП. Но аварийность на дорогах даже при таком «общем» подходе сокращается. Причем сами полицейские не прячутся за кустами, а патрулируют еще и с включенными мигалками. И если раньше, по рассказам местных, «договориться» с инспектором было минутным делом, сегодня дать взятку никто даже не попытается.

Полицейская реформа стала одним из самых заметных отражений правления Михаила Саакашвили. Причем отражением не только на бумаге, но и в буквальном смысле – в стекле. Вот такие здания полицейских участков построили по всей стране, решив таким образом бороться с коррупцией. Просматриваются практически насквозь, между кабинетами фактически нет перегородок. Ну, не станешь же в самом деле брать взятки при всем честном народе.

Зураб, житель Батуми:

Коррупции на любом уровне действительно уже нет. Я не помню, когда меня последний раз патруль останавливал. А раньше приходилось давать, без этого никак не обойтись.

Зураб со смехом рассказывает, как в самом начале 2000-ых один «честный» грузинский ГАИшник попросил его отойти в сторонку, чтобы не брать взятку при ребенке. Застеснялся. Лихие времена прошли, и сегодня Зураб без заготовленной купюры в кармане рассекает по Батуми и рассуждает про скорости белорусского футбола. И за тысячи километров у БАТЭ есть горячие болельщики.

Зураб, житель Батуми:

Мне понравилось, что «Баварию» обыграли 3:1. Молодцы!

Где еще увидишь компанию вдохновленных мужчин, пьющих шампанское на проезжей части. А вот и счастливый отец. С рождением сына его поздравляют абсолютно незнакомые люди, но все довольны. Молодую маму уже, кажется, готовы встречать из роддома. Еще одним жителем стало больше в Батуми. Городе, где в феврале плюс 17, а летом..... - плюс сотни тысяч гостей. В 2012 году поток туристов увеличился на 60%.

Те, кто приезжал в отпуск в Батуми советского образца, сегодня с трудом узнают курортную столицу Грузии. Море и шум волн история, конечно, не изменила, а вот архитектура уже навряд ли вписалась бы в привычные белые колонны на открытках. Уже на въезде в город вдоль набережной вид открывается словно на Лас-Вегас.

После «революции роз» Батуми решили превратить в главный курорт Грузии. Туристический центр мирового масштаба. Многие здания перестроили полностью. Кроме пафосных отелей здесь, к примеру, появилась 130-метровая башня – памятник грузинскому алфавиту. А еще – движущаяся скульптура любви. Металлические Али и Нино каждые 10 минут не изменяют друг другу.

Оценить не только достопримечательности с железным характером в Грузию каждый год приезжают около пяти тысяч белорусов. Кстати, доходы от международного туризма в Грузии в 2012 году возросли на 49%. Всего за полгода на гостеприимстве здесь заработали почти 600 миллионов долларов. Причем привлекают туристов и раскрученными курортами, и небольшими центрами отдыха.

Теа Нозадзе, администратор центра отдыха:

Каждый год к нам приезжает больше отдыхающих. И, конечно, мы стараемся подстраиваться под всех туристов. Если, к примеру, наши белорусские гости захотят драники, с этим не будет никаких проблем.

У Эдишера Мжаванадзе нет ни своей гостиницы, ни турбазы, но и он очень ждет гостей из Беларуси.

Эдишер Мжаванадзе:

У меня в Беларуси племянница. Смотрел фотографии из Беларуси: очень красиво. Там красивые девочки – точно знаю.

Благодаря туристическому наплыву из бывшего Союза, в Батуми, в отличие от Тбилиси, больше людей владеет русским языком. В основном же грузинская молодежь лучше знает английский.

Эдишер Мжаванадзе:

У меня много друзей русских. Мы часто разговариваем, поэтому я так знаю, а все мои друзья не знают русский.

Впрочем, и в Батуми, ставшем по-настоящему европейским приморским городом, не забывают о своей самобытности. Вот, рядом с одним из местных ресторанов вся Аджария в миниатюре. Дома в различных уголках этого края отличаются так же, как и традиции в регионах страны.

Отар Хиникадзе:

Каждый батумец умеет сварить кофе.

Кофе по-батумски Отар угощает нас в Тбилиси. И рассказывает, как новый глоток жизни ему подарили в Минске. После врачебного диагноза, больше похожего на приговор, судьба словно запустила обратный отсчет. Отару срочно требовалась трансплантация почки.

Отар Хиникадзе:

Искали в Израиле, Германии, Франции. Самая лучшая и самая дешевая оказалась в Минске. Отношение такое доброе, приятное. Перезваниваемся с врачами, благодарю их. Они мне фактически дали вторую жизнь.

Перезванивается Отар не только с врачами, но и с давними друзьями из Беларуси. Рассказывает: его первый приезд в Минск спустя много лет после развала Союза был позитивным шоком.

Отар Хиникадзе:

Удивило, что вы сохранили производства, троллейбусы, автобусы ваши. Мы заплатили огромные деньги, а ношенные автобусы завезли в Тбилиси. А у вас новые автобусы, МАЗовские, прекрасные.

Отар Хиникадзе – экс-депутат грузинского парламента. Причем прошлый созыв, в котором он завершил свою работу, можно смело назвать историческим.

Еще до октябрьских парламентских выборов было объявлено, что депутаты нового созыва будут работать уже не в столице, а в Кутаиси. Полторы сотни народных избранников с чемоданами перебрались за 240 километров. А иностранные инвесторы намеревались открыть здесь гостиницу. Правда, как только подвели итоги голосования (победила коалиция «Грузинская мечта»), ее лидер Бидзина Иванишвили дал понять, что парламент вскоре может вновь переехать в Тбилиси. В таком случае праздновать новоселье депутатам придется во второй раз. Хотя, почему придется? Это же Грузия.

Одна из самых ярких традиций празднования в Грузии связана со свадьбами. Времена, когда родители выбирали женихов и невест для своих детей, уже прошли, а вот обычай произносить клятву в национальных одеждах, напротив, в последние годы только набирает популярность. «Горько» на грузинских свадьбах кричат крайне редко. Впрочем, Бесо и Софико не нужно лишний раз просить поделиться своим счастьем.

А вот погулять до свадьбы у потенциальных молодоженов в некоторых грузинских селах не получится. Настоящий горец Хвтисо Ликокели объясняет: иногда многовековые традиции все же берут верх над современными нравами.

Хвтисо Ликокели:

Если молодые решили пожениться, гулять за руки по селу или даже обниматься на людях, в принципе, можно. Но жить, как сейчас говорят, гражданским браком, – ни в коем случае!

Зато традиция кровной мести, по словам Ликокели, и в отдаленных селах изжила себя практически на 100%.

Хвтисо Ликокели:

Теперь, даже если люди что-то не поделили, все решают цивилизованно. И невест, как раньше, тоже не воруют.

Современные грузинские новобрачные после ЗАГСа, который, к примеру, в Батуми похож на архитектурную каплю из стекла, обязательно едут в церковь. Жители Тбилиси и его окрестностей – в Мцхету. Это место свято для каждого грузина. Самая первая столица страны, где сливаются реки Кура и Арагви, а на краю скалы возвышается храм Джвари, построенный в VI веке, на заре грузинского христианства. Один из самых популярных памятников страны, знаменитый еще и уникальной архитектурой: монастырь выстроен, как вписанный в квадрат крест. И, кстати, с этими дивными ландшафтами многие из нас знакомы еще со школьных времен. Именно здесь, в Джвари, разворачивались события поэмы «Мцыри».

В церковь – и не только по большим праздникам – в Грузии ходят представители всех поколений. В выходной день возле храмов очень сложно припарковаться.

Георгий и Мамиа стараются выкроить время, чтобы помолиться в святых стенах хотя бы раз в неделю. Каждый из них знает, что однажды приведет в храм и свою будущую жену. Обряд венчания для грузин куда важнее похода в ЗАГС.

Мамиа Хавтаси и Георгий Данелия:

Грузинская семья должна быть венчанной, потому что мы женимся, чтобы всю свою жизнь пробыть с ней вместе.

Им не раз приходилось развенчивать весьма экзотичные мифы о том, по каким обычаям живут в современной Грузии. Кинжалы, воровство девушек, кепки-аэродромы. Мамиа и Георгий смеялись долго.

Мамиа Хавтаси и Георгий Данелия:

Мы люди не дикари, не папуасы, а нормальные люди, которые ходят в клубы, рестораны, кафешки. А краж девушек здесь не происходит. Мы уважаем женщин, ценим их.

Женщина должна работать не только на кухне.

Такого нет, чтобы только на кухне, детей корми. Нет. Женщина для нас – святое.

Как к святому мужчины здесь относятся не только к женщинам и родителям, но и Грузии в целом.

Они готовы защищать и верить в свою страну, несмотря на политические сумятицы и качество крыши над головой. У всех наших героев очень разная, порой даже полярная жизненная ситуация. Но истории и Давида, и Теймураза, и Зазы – и есть история самой Грузии. Неоднозначная, яркая – как вкус хорошего вина. Иногда излишне терпкая, а порой слишком сладкая. Но с другими не спутаешь – всегда настоящая.