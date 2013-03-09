В Египте - массовые беспорядки после решения суда казнить футбольных хулиганов

Новости Египта. Египет снова погружается в протесты. Тысячи египтян выступают против приговора в отношении зачинщиков футбольных беспорядков. 21 египтянин будет казнен. Сегодня решение суда вступает в законную силу.

В Порт-Саиде демонстрации с городских улиц переместились на воду. Местные жители на лодках пытаются заблокировать передвижение паромов и кораблей в Суэцком канале. Не утихают протесы и в городе. К Порт-Саиду присоединился Каир. Местные фанаты штурмовали штаб-квартиру футбольной федерации Египта и подожгли здание. После загорелся еще и полицейский участок.

Футбольная трагедия разыгралась около года назад. Тогда в беспорядках после матча погибли более 70 человек. Несколько сотен получили травмы.

Это уже не первые масштабные акции протеста в Порт-Саиде, вызванные решением о смертной казне. В январе в результате акций протеста погибли около полусотни человек, более полутысячи были ранены. Ранены были более 500 местных жителей, сообщили в в программе Новости «24 часа» на СТВ.