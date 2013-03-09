Попрощаться с президентом Чавесом лично смогли более двух миллионов венесуэльцев

Лидер боливарианской революции скончался 5 марта в военном госпитале Каракаса после продолжительной болезни. Еще в 2011 у Уго Чавеса обнаружили рак. Два года он боролся с недугом. Однако болезнь оказалась сильнее. Одному из самых харизматичных политиков нашего времени было 58.

Мужчина-венесуэлец:

Его уход оставил пустоту во всех нас. Он делал так много и огромная ответственность на плечах тех, кто будет продолжать его дело.

Будущий президент Венесуэлы родился в семье учителей в маленьком местечке Сабанета, на западе Венесуэлы. Военную карьеру выбрал, несмотря на желание матери видеть сына священником. Уже в армии увлекся политикой. В 92-ом подполковник Чавес возглавил неудавшуюся попытку бескровного государственного переворота.

Женщина-венесуэлка:

Он был связан с каждым венесуэльцем особыми узами, потому что сам был из простых, из небогатых людей. И именно, он, его революционные идеи, помогли множеству простых семей по всей стране.

Позже, сам Чавес откажется от вооруженной борьбы в пользу борьбы политической. В 1998-ом году ему удалось победить на президентских выборах. Уго Чавес начал последовательно проводить реформы, направленные на построение новой Венесуэлы. Его не останавливает ни попытка проамериканского переворота, ни жесткое экономическое давление Вашингтона. Харизма Чавеса привлекает на его сторону лидеров государств, звезд, простых людей.

Мужчина-венесуэлец:

Для нас потеря президента Чавеса, это потеря родного человека, члена семьи. И здесь, сейчас, мы все родственники в своей скорби.

Александра Лукашенко и Уго Чавеса связывала настоящая и искренняя дружба. До своей болезни венесуэльский лидер неоднократно прилетал в Беларусь. Иногда меняя маршрут, чтобы хоть на несколько часов заглянуть в Минск.

Дружба между политиками превратила две страны в экономических партнеров. При этом незначительный на старте товарооборот за несколько лет сумел превысить миллиард долларов. Совместные проекты охватывают многие сферы – от добычи полезных ископаемых, до транспортировки нефти, строительства, развития сельского хозяйства, промышленности и культуры.

Попрощаться с президентом Чавесом лично смогли более двух миллионов венесуэльцев. Некоторые отстояли в очереди по двадцать часов. Официальная траурная церемония состоялась 8 марта в Каракасе. Она проходила в здании Венесуэльской военной академии. Президент Беларуси Александр Лукашенко также принял участие в этом скорбном мероприятии. В Зале славы военной академии выставлен гроб из красного дерева, накрытый национальным флагом с восемью белыми звездами. По периметру – почетный караул из военнослужащих, которые одеты в красную форму гусаров времен освободительной войны венесуэльцев против испанского колониального владычества. В зале – множество венков, в том числе и венок от Республики Беларусь и лично главы нашего государства.

На церемонии прощания Александр Лукашенко – в числе самых почетных гостей. В Каракас прилетели представители более полусотни стран мира. При этом белорусский президент занимал почетное место в первом ряду среди самых близких родственников, друзей Уго Чавеса и руководства Венесуэлы. Александр Лукашенко смог лично выразить свои соболезнования матери Чавеса, а также его дочерям. В почетном карауле у гроба президент Беларуси первым из лидеров нелатиномареканских государств отдал последние почести своему другу.

В Венесуэле Александра Лукашенко уже хорошо знают. На улицах Каракаса даже были растяжки со словами приветствия в адрес белорусского президента. Когда Александр Лукашенко покидал здание Военной академии, дежурившие там венесуэльцы его сразу узнали.

Во время пребывания в Каракасе Президент Беларуси провел краткие переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и Председателем Национальной ассамблеи Диосдадо Кабельо. Стороны договорились, что начатое при Уго Чавесе будет продолжено. Кроме того, Александр Лукашенко смог встретиться с руководством Эквадора, Кубы, Гаити и Боливии. Президенты Беларуси и Боливии, в частности, условились развивать двусторонние отношения по венесуэльскому образцу.

Александр Лукашенко:

Мы очень много с Уго Чавесом разговаривали о твоей стране. Мы даже выработали общие планы совместных действий, и теперь нам придется вместе с тобой продолжить это дело. Я очень надеюсь и практически уверен в том, что в Венесуэле будет избран Президент, который обязательно вместе с нами будет реализовывать задумки Уго Чавеса.

Эво Моралес:

К сожалению, мы собрались здесь по трагическому поводу. Это смерть нашего общего друга. Сейчас как никогда нужно сплотиться и быть вместе в этой ситуации. Благодарю от имени всего латиноамериканского народа за ту поддержку, которую вы оказываете в этот трагический момент.

Прощание с бывшим лидером Венесуэлы продлится еще в течение семи дней. После этого тело Уго Чавеса забальзамируют и разместят в Музее революции. Президентские выборы в Венесуэле состоятся в течение 30 дней. Представлять на них идеи Чавеса будет его политический преемник Николас Мадуро, сообщили в программе "Картина мира на РТР-Беларусь".