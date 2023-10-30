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«Припёрлись в Куропаты делать вид, что переживают» – Гайдукевич жёстко ответил послам ЕС

30 октября 2023 18:29
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Очередная провокация от евродипломатов. Сегодня, 30 октября, послы ЕС пожаловали в Куропаты. Урочище на окраине Минска уже не впервые привлекает западную свиту. Каждый раз действия разворачиваются по одному и тому же сценарию и с одной лишь целью – хайпануть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По крайней мере, внятного ответа, зачем в разгар рабочего дня представители иностранных государств отправились в лес, так и не прозвучало.

Сегодняшний визит в Куропаты ожидаемо вызвал волну возмущения – и не только у журналистов. Вместо налаживания мостов европейская дипломатия провоцирует новые конфликты. Не сдержался и ответил иностранным гостям депутат Олег Гайдукевич.

«Припёрлись в Куропаты делать вид, что переживают» – Гайдукевич жёстко ответил послам ЕС-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Приперлись в Куропаты делать вид, что переживают за репрессии в Беларуси. Почтить память они пришли. Насколько лицемерные люди, что в Брюсселе такие же дипломаты по миру ездят. Вы не пришли на границу, посмотреть как умирают беженцы, которых ваша Европа выкидывает на белорусскую границу. Вам это не интересно: права человека, право на жизнь – это не нужно вам. Трупы лежат, а вы лезете в историю нашей страны. Это не ваше собачье дело!

Что послы ЕС забыли в Куропатах? Очередная провокация евродипломатов.

# Международная политика # Олег Гайдукевич # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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