«Припёрлись в Куропаты делать вид, что переживают» – Гайдукевич жёстко ответил послам ЕС

Очередная провокация от евродипломатов. Сегодня, 30 октября, послы ЕС пожаловали в Куропаты. Урочище на окраине Минска уже не впервые привлекает западную свиту. Каждый раз действия разворачиваются по одному и тому же сценарию и с одной лишь целью – хайпануть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По крайней мере, внятного ответа, зачем в разгар рабочего дня представители иностранных государств отправились в лес, так и не прозвучало.

Сегодняшний визит в Куропаты ожидаемо вызвал волну возмущения – и не только у журналистов. Вместо налаживания мостов европейская дипломатия провоцирует новые конфликты. Не сдержался и ответил иностранным гостям депутат Олег Гайдукевич.