Что послы ЕС забыли в Куропатах? Очередная провокация евродипломатов
Очередная провокация от евродипломатов. Сегодня, 30 октября, послы ЕС пожаловали в Куропаты. Урочище на окраине Минска уже не впервые привлекает западную свиту. Каждый раз действия разворачиваются по одному и тому же сценарию и с одной лишь целью – хайпануть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По крайней мере, внятного ответа, зачем в разгар рабочего дня представители иностранных государств отправились в лес, так и не прозвучало.
Странная компания... С унылыми лицами и скудными букетиками цветов заглянули представители иностранных государств, выполняя грязный заказ своих кураторов из-за бугра. Политическая акция, не иначе. Большинство из них, несмотря на то, что мероприятие ежегодное, даже не подготовились к разговору с журналистами.
Провокация от евродипломатов – послы ЕС пожаловали в Куропаты, чтобы хайпануть.
Из маршрутов, которыми ходят еврокарусельщики, складывается впечатление, что Куропаты едва ли не единственное место в Беларуси, достойное их визита. Хатынь, Брестская крепость, Тростенец, Озаричи – представители Запада умышленно игнорируют эти мемориалы. За годы дипломатической службы большинство из них там и вовсе не были никогда.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Скажите, а какие-то памятники планируете посещать еще?
Стен Нерлов, поверенный в делах Евросоюза в Беларуси:
Я был в Яме. Когда будет мероприятие, потом посмотрим.
– А почему не проводите какие-то совместные мероприятия с белорусскими властями 9 Мая, 3 июля?
– Меня не было в это время.
– А смогли бы приехать 9 Мая, в ближайший праздник – День Победы – очень важный для нас?
– Посмотрим! Я здесь сейчас, посмотрим, что будет.
Безудержный интерес к Куропатам у европослов появился лишь после событий 2020 года, что говорит о неприкрытом политическом характере этой акции. Нагло пользуясь своим дипломатическим статусом, демонстрируя полное лицемерие, дипломаты создают картинку для своих кураторов – в составе делегации даже личный фотограф.
Глеб Прокофьев:
Почему у вас такое неуважительное отношение к журналистам белорусским?
Людовик Руайе, поверенный в делах Франции в Беларуси:
Да нет, что вы говорите? У меня очень хорошее отношение к журналистам.
– Что мы ничего не понимаем, а вы понимаете…
– Вы каждый год задаете такие вопросы непонятные.
– В каком статусе вы здесь? Вы не признаете наши выборы до сих пор… Выходите на какие-то сомнительные провокации. Зачем?
– Какая провокация, что вы говорите? Это вы провоцируете!
– А вы объясните, почему сегодня вы здесь, каждый год вы сюда приезжаете именно на этот памятник?
– Потому что это традиция, вы этого не знаете?
– А другие памятники белорусские какие вы еще посещали, кроме Хатыни?
– А вы никогда не находили наши букеты (забыл, как это называется)… Везде!
– Вы конкретно можете назвать?
– Везде! Вы поздно просто пришли.
«Приперлись в Куропаты делать вид, что переживают» – Гайдукевич жестко ответил послам ЕС
Толком не ответив ни на один вопрос, послы ЕС умчались на своих роскошных автомобилях с дипномерами, махнув рукой из окна. Пиар-акция прошла успешно: экстремистские паблики уже написали о том, как белорусские пропагандисты напали на дипломатов. Обиженные могут вставать в очередь за очередной порцией печенек от западных кураторов.