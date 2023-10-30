Что послы ЕС забыли в Куропатах? Очередная провокация евродипломатов

Очередная провокация от евродипломатов. Сегодня, 30 октября, послы ЕС пожаловали в Куропаты. Урочище на окраине Минска уже не впервые привлекает западную свиту. Каждый раз действия разворачиваются по одному и тому же сценарию и с одной лишь целью – хайпануть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По крайней мере, внятного ответа, зачем в разгар рабочего дня представители иностранных государств отправились в лес, так и не прозвучало.

Странная компания... С унылыми лицами и скудными букетиками цветов заглянули представители иностранных государств, выполняя грязный заказ своих кураторов из-за бугра. Политическая акция, не иначе. Большинство из них, несмотря на то, что мероприятие ежегодное, даже не подготовились к разговору с журналистами. Провокация от евродипломатов – послы ЕС пожаловали в Куропаты, чтобы хайпануть. Из маршрутов, которыми ходят еврокарусельщики, складывается впечатление, что Куропаты едва ли не единственное место в Беларуси, достойное их визита. Хатынь, Брестская крепость, Тростенец, Озаричи – представители Запада умышленно игнорируют эти мемориалы. За годы дипломатической службы большинство из них там и вовсе не были никогда.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Скажите, а какие-то памятники планируете посещать еще? Стен Нерлов, поверенный в делах Евросоюза в Беларуси:

Я был в Яме. Когда будет мероприятие, потом посмотрим.

– А почему не проводите какие-то совместные мероприятия с белорусскими властями 9 Мая, 3 июля?

– Меня не было в это время.

– А смогли бы приехать 9 Мая, в ближайший праздник – День Победы – очень важный для нас?

– Посмотрим! Я здесь сейчас, посмотрим, что будет.

Безудержный интерес к Куропатам у европослов появился лишь после событий 2020 года, что говорит о неприкрытом политическом характере этой акции. Нагло пользуясь своим дипломатическим статусом, демонстрируя полное лицемерие, дипломаты создают картинку для своих кураторов – в составе делегации даже личный фотограф.

Глеб Прокофьев:

Почему у вас такое неуважительное отношение к журналистам белорусским? Людовик Руайе, поверенный в делах Франции в Беларуси:

Да нет, что вы говорите? У меня очень хорошее отношение к журналистам.

– Что мы ничего не понимаем, а вы понимаете…

– Вы каждый год задаете такие вопросы непонятные.

– В каком статусе вы здесь? Вы не признаете наши выборы до сих пор… Выходите на какие-то сомнительные провокации. Зачем?

– Какая провокация, что вы говорите? Это вы провоцируете!

– А вы объясните, почему сегодня вы здесь, каждый год вы сюда приезжаете именно на этот памятник?

– Потому что это традиция, вы этого не знаете?

– А другие памятники белорусские какие вы еще посещали, кроме Хатыни?

– А вы никогда не находили наши букеты (забыл, как это называется)… Везде!

– Вы конкретно можете назвать?

– Везде! Вы поздно просто пришли. «Приперлись в Куропаты делать вид, что переживают» – Гайдукевич жестко ответил послам ЕС