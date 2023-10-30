Прямой эфир

Провокация от евродипломатов – послы ЕС пожаловали в Куропаты, чтобы хайпануть

30 октября 2023 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередная провокация от евродипломатов. Сегодня послы ЕС пожаловали в Куропаты. Урочище на окраине Минска уже не впервые привлекает западную свиту. Каждый раз действия разворачиваются по одному и тому же сценарию и с одной лишь с целью – хайпануть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провокация от евродипломатов – послы ЕС пожаловали в Куропаты, чтобы хайпануть-1

Выполняя грязные заказы своих кураторов из-за бугра, с унылыми лицами и скудными букетиками, представители иностранных государств продолжают нагло пользоваться своим статусом. Политическая акция, не иначе. Большинство из них даже не понимали, зачем они там. На вопросы журналистов – сплошное молчание и потупленные взгляды.

Провокация от евродипломатов – послы ЕС пожаловали в Куропаты, чтобы хайпануть-4

Добрый день, можно с вами пообщаться? Чем обусловлены цветы, именно красные и белые? Что они значат, символ чего?

Провокация от евродипломатов – послы ЕС пожаловали в Куропаты, чтобы хайпануть-7

У вас же есть язык, вы можете отвечать? Не ответа, совсем? Почему? Объясните свою позицию. Чтобы мы понимали, белорусские журналисты.

Провокация от евродипломатов – послы ЕС пожаловали в Куропаты, чтобы хайпануть-10

Расскажите, почему вы именно сюда приехали, на это место, именно сегодня. Не хотите с нами общаться?

Провокация от евродипломатов – послы ЕС пожаловали в Куропаты, чтобы хайпануть-13

Мы здесь, чтобы почтить память сталинского террора.

Куропаты неоднократно становились для евродипломатов темой для спекуляций. А вот в Хатыни, Брестской крепости или других памятных местах они не такие частые гости. За годы дипломатической службы большинство из них там и вовсе не были никогда.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Министр обороны Беларуси призвал задуматься над перезагрузкой международной договорной системы
30 октября 2023 10:48

Министр обороны Беларуси призвал задуматься над перезагрузкой международной договорной системы

Вадим Елфимов: «Молоть языком – единственное, что могут себе свободно позволить прибалтийские политики»
30 октября 2023 07:20

Вадим Елфимов: «Молоть языком – единственное, что могут себе свободно позволить прибалтийские политики»

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией
29 октября 2023 20:10

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией