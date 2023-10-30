Провокация от евродипломатов – послы ЕС пожаловали в Куропаты, чтобы хайпануть

Новости Беларуси. Очередная провокация от евродипломатов. Сегодня послы ЕС пожаловали в Куропаты. Урочище на окраине Минска уже не впервые привлекает западную свиту. Каждый раз действия разворачиваются по одному и тому же сценарию и с одной лишь с целью – хайпануть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выполняя грязные заказы своих кураторов из-за бугра, с унылыми лицами и скудными букетиками, представители иностранных государств продолжают нагло пользоваться своим статусом. Политическая акция, не иначе. Большинство из них даже не понимали, зачем они там. На вопросы журналистов – сплошное молчание и потупленные взгляды.

Добрый день, можно с вами пообщаться? Чем обусловлены цветы, именно красные и белые? Что они значат, символ чего?

У вас же есть язык, вы можете отвечать? Не ответа, совсем? Почему? Объясните свою позицию. Чтобы мы понимали, белорусские журналисты.

Расскажите, почему вы именно сюда приехали, на это место, именно сегодня. Не хотите с нами общаться?