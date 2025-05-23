Придыбайло о Трампе: он очень сложный человек, но пока всё, что делается им, на нашей стороне

Григорий Азаренок, СТВ:

В России, я так вижу, разделились на трампоскептиков и уратрампистов. Уратрамписты – сейчас он нам Украину подарит, все будет прекрасно, будем вместе в Арктике качать нефть, газ, нагнем вместе Европу, разделим мир. Ну, а трампоскептики – нет, он сволочь, фашист, миллиардер, никогда мы не будем братьями, как писали украинцы, и так далее. У тебя какая сейчас позиция, какой взгляд на это все?

Константин Придыбайло, корреспондент RT:

Трамп – бизнесмен. Трамп, на мой взгляд, мыслит категориями выгодно-невыгодно. Украина ему невыгодна. Содержать украинский конфликт со стороны США ему невыгодно. Ему невыгодно тратить деньги на Украину в целом. Тратить деньги на Европу он тоже не хочет, потому что они опять же перейдут Украине. Трамп – просто очень прагматичный мужик, которому вообще все равно на то, что невыгодно. А у него стоит большая задача, между прочим, у Трампа, сделать все возможное, чтобы поднять эту страну хотя бы не то что с колен, а приподнять чуть-чуть с этих колен до осени. Мы не совсем же разбираемся во внутриполитической американской истории. Уже осенью будут предварительные выборы в Конгресс. И это может поменять внутри США уже очень многое. И у Трампа остается буквально 3-4 месяца, чтобы глобально что-то сделать для Америки.

Трамп купил Украину, причем купил Украину деньгами больного Байдена. Здоровья ему желаю, вскрылась болезнь страшная, конечно, но все равно, мы все прекрасно понимаем, в каком состоянии был Джозеф Байден. Джозеф Байден кучу денег вбухал, а эти деньги монетизировал и вернул землей украинской и недрами Дональд Трамп, это уже хорошо. Дональду Трампу невыгодно, чтобы над землей, которая принадлежит Соединенным Штатам Америки, летали «Шахеды», летали какие-нибудь «Ланцеты», летали русские ракеты в направлении Киева, Львова и так далее, неважно чего. Это американская земля, он уже считает, это все, это мы купили, это моя собственность. Русские, чтобы вы не обстреливали, мы готовы на все. Но именно поэтому они, конечно же, будут бороться за сохранение целостности Украины, а мы будем бороться за самоопределение регионов и людей, проживающих там. Поэтому Трамп – человек очень сложный, но пока все, что делается Трампом, это на нашей стороне.