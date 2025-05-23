Придыбайло о переговорах России и Украины в Стамбуле: всё начиналось с Беларуси

Константин Придыбайло, корреспондент RT:

Переговоры, которые начались в Беларуси, – это первая ласточка, это старт того самого процесса, который идет сейчас. Конечно, наши оппоненты пытаются это как-то вырвать из контекста, пытаются обозвать Беларусь, говорят, соагрессор. Но мы прекрасно понимаем, что все, что сейчас происходит, происходило в Стамбуле и будет происходить далее, это все звенья одной цепи. Это все началось там, в Гомельской области. По-моему, Дом охотника. Потом это была Беловежская пуща, Дом рыбака. Или наоборот. И потом Стамбул. Все это звенья одной цепи. Готов сейчас Минск принять переговоры? Да, готов. Об этом Наталья Эйсмонт сказала в своем комментарии ТАСС. И я считаю, что это тоже очень важно. Может быть, вдруг эти переговоры пройдут в Минске, я скажу просто, так удобнее всем. Стамбул – это такой город, куда долететь, конечно, можно, но очень долго. Из Москвы лететь 5 часов.