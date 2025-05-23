Придыбайло: Трамп везде ходил с сыном, законодатель западной моды – Лукашенко

Григорий Азаренок, СТВ:

Интересно, Владимир Владимирович поговорил с Дональдом Фредовичем, и потом Фредович вышел на свою лужайку Белого дома, там сидела Мелания, он что-то про Меланию рассказывал и говорит: «Вот и Путин мне сказал, что очень уважает мою жену. А я ему говорю: а как же я?»

Константин Придыбайло, корреспондент RT:

Там не «уважает». Он сказал: нам очень нравится Мелания.

Григорий Азаренок:

«Нам очень нравится Мелания». – «А как же я?» Вот такая по этому поводу случилась шутка. Но интересно же, что Путин поздравил Трампа с рождением 11-го внука. Мы просто посмотрим на геронтофила, педика Макрона с салфетками, на Стармера, на Урсулу – весь этот Паноптикум. Там хоть классическая голливудская, из старого Голливуда, семья с 11 внуками. Так и представляешь, как он режет утку на День благодарения и благословляет.

Константин Придыбайло:

Так и есть. Он же такой. Он почему выиграл? Он типичный американец, практически реднек, но очень богатый просто, вот и все. У него нормальная семья, он Меланию выбрал в жены, да, она была модель, да, она красотка, но он был тоже богач, это нормально, все богачи практически женятся на красотках. Это нормально. Но он с ней вместе уже столько лет, у него сын всегда рядом.

Григорий Азаренок:

Ну, там, правда, порноактрисы вечно мелькают какие-то, но это ладно.

Константин Придыбайло:

Ну, там одна была порноактриса, ну, был молот, горяч. Но при этом, помнишь, когда была инаугурация Трампа, был сын рядом, и это нормально, и все начали сравнивать даже – вот, Александр Лукашенко и Николай. Это тоже забавно – переобувание либероты этой: «Лукашенко таскает везде сына». Трамп с сыном везде ходил первое время. «Ой, это так прикольно». Маск маленького сыночка своего таскает везде. «Это же так мило, это так мило». Так получается, законодатель западной моды – Александр Григорьевич Лукашенко. А я всегда говорил, что европейские ценности, вот именно Европа, истинная Европа – это мы с вами. Европа – это культура, Европа – это светский образ жизни в том числе, при этом в меру религиозный и в меру традиционный – это мы. А они – это уже не Европа. Если про Америку говорить – там вообще все плохо. Истинной Европой мы остаемся. Центр Европы, по-моему, в Полоцке находится.