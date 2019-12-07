Президент Беларуси в Сочи: если мы покупаем газ за 200 долларов, конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену

Тема встречи – экономические вопросы в Союзном государстве, она проходит в преддверии 20-летия подписания союзного договора и в условиях чрезвычайного информационного прессинга. Как только президенты сели за стол, в зале погас свет. Обстановку разрядила шутка нашего Президента. Ведь в целом в отношениях между Минском и Москвой нет никакого напряжения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все задаются вопросом в России: а чего Лукашенко вообще туда едет, чего он приехал вообще? Я скажу, Владимир Владимирович: мы действительно немало сделали, но мало говорим о том, что сделали. А надо было бы. Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа, как вы сказали, нашего договора. Не просим ничего, не настаиваем ни на чем.

Мы договорились давно. Развиваем наш договор, люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все. Равные условия, больше ничего не надо. Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений.

Вы как ученый-экономист, кандидат экономических наук, понимаете это не хуже меня. Вот единственная проблема, над которой, в принципе, работают наши правительства.