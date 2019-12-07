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Президент Беларуси в Сочи: если мы покупаем газ за 200 долларов, конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену

07 декабря 2019 13:58
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Новости Беларуси. Равные условия – это основа интеграции. В Сочи Александр Лукашенко начал переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси в Сочи: если мы покупаем газ за 200 долларов, конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену-1

Президент Беларуси в Сочи: если мы покупаем газ за 200 долларов, конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену-3

Тема встречи – экономические вопросы в Союзном государстве, она проходит в преддверии 20-летия подписания союзного договора и в условиях чрезвычайного информационного прессинга. Как только президенты сели за стол, в зале погас свет. Обстановку разрядила шутка нашего Президента. Ведь в целом в отношениях между Минском и Москвой нет никакого напряжения.

Президент Беларуси в Сочи: если мы покупаем газ за 200 долларов, конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все задаются вопросом в России: а чего Лукашенко вообще туда едет, чего он приехал вообще? Я скажу, Владимир Владимирович: мы действительно немало сделали, но мало говорим о том, что сделали. А надо было бы. Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа, как вы сказали, нашего договора. Не просим ничего, не настаиваем ни на чем.

Мы договорились давно. Развиваем наш договор, люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все. Равные условия, больше ничего не надо. Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений.

Вы как ученый-экономист, кандидат экономических наук, понимаете это не хуже меня. Вот единственная проблема, над которой, в принципе, работают наши правительства.

Президент Беларуси в Сочи: если мы покупаем газ за 200 долларов, конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену-9

Владимир Путин, президент России:
Выражаю вам слова благодарности за то, что вы сегодня здесь, в России. Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать все для того, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение, прежде всего, конечно, в сфере экономики (но не только, и в социальной сфере, что я считаю чрезвычайно важным), и получали бы заметные преимущества от этой интеграции.

Президент Беларуси в Сочи: если мы покупаем газ за 200 долларов, конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену-12

В интеграционной повестке дня 16 пунктов. Исключительно экономика: дорожные карты, инвестпроекты, нефтегазовые вопросы.

Из кремлевских источников стало известно, что в графике Путина на встречу запланировано шесть часов. Но зачастую лидеры отступают от этой части протокола. Переговоры на высшем уровне проходят в так называемых Нижних Сочи – в резиденции Бочаров Ручей.

# Союзное государство # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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