Дзермант: санкции против России и Беларуси введены ради смены власти

Смыслы происходящего с нами и вокруг нас. Рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Уже больше месяца продолжается специальная военная операция России в Украине, и можно сделать некоторые предварительные выводы. Украинский кризис 2022 года представляет собой на самом деле кризис многоуровневый, рассмотрение и анализ которого не могут укладываться только в контекст российско-украинских отношений. События вокруг Украины – важнейший момент в трансформации международных отношений в глобальном масштабе. Прежде всего на самом высоком, глобальном уровне это попытка установить новый миропорядок, в рамках которого доминирование одной державы, США, и в целом коллективного Запада должно быть нивелировано влиянием других центров. Само по себе это в перспективе повышает важность вопроса о работе над новыми институциональными формами организации международных отношений для регулирования будущего многополярного мира. Действия России, предпринятые 24 февраля, – это далеко не начало конфликта. Это, скорее, попытка решить те фундаментальные проблемы, которые не решались годами, если не десятилетиями. События февраля 2022 года следует рассматривать как важнейший, но все-таки промежуточный этап в общем изменении отношений России и Запада, вызванном систематическим неприятием этим самым Западом российских инициатив по организации равноправного диалога по стратегической стабильности и многолетним использованием Украины, по сути, как оружия, направленного на Москву. Санкции, которые сегодня принимаются в отношении России и Беларуси, направлены уже не столько на сдерживание, но носят тотальный характер и вряд ли могут быть отменены в обозримой перспективе. И направлены они прежде всего на изменение внутриполитического курса, на возбуждение общественного недовольства ради смены власти.

Алексей Дзермант:

Коллективный Запад вряд ли способен даже в случае заключения перемирия в Украине и нахождения хоть какого-то консенсуса по украинскому вопросу привести к формированию чего-то подобного новым Ялтинским соглашениям. Санкции против России и Беларуси – надолго, и это необходимо учитывать как в политическом, так и в экономическом аспектах. В связи с этим перед Москвой и Минском стоит задача по поиску и установлению отношений с новыми субъектами миропорядка, усилению взаимодействия со странами «незапада», более интенсивному развитию совместной промышленной кооперации, взаимному расширению присутствия товаров на рынках России и Беларуси, укреплению военно-технического сотрудничества между Москвой и Минском. И это должно обеспечиваться не только на внешнем контуре, но и внутри Союзного государства через развитие промышленной, логистической инфраструктуры, информационной среды. Очень важно сейчас развивать Шанхайскую организацию сотрудничества. ШОС как региональный полюс важен для поддержания военно-политической и экономической стабильности. Это, в частности, должно являться важным элементом выстраивания взаимодействия России и Беларуси с Индией, странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока. Именно борьба за коллективный Восток, принимая во внимание смещение технологических центров в Азию, имеет сегодня определяющий для будущего миропорядка характер.

Переговорный процесс вокруг Украина вряд ли способен стратегически повлиять на реальную перезагрузку отношений Москвы и Запада, прежде всего Москвы и Вашингтона. Безусловно, те требования, которые были выдвинуты Москвой в области демилитаризации и признания Крыма как составной части России, а ЛДНР – как полноценных субъектов, с одной стороны, не могут и не должны быть изменены, а с другой – даже гипотетическое решение этих вопросов вряд ли может стать базой для нового позитивного витка отношений России и Запада.