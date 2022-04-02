Лукашенко: стремление белорусов и россиян к созиданию делают Союзное государство примером для других народов

День единения народов отмечают Беларусь и Россия сегодня, 2 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году праздник имеет особое значение – страны столкнулись с колоссальным экономическим давлением, противостоять которому Минск и Москва будут сообща.
Чтобы быть сильнее санкций и диктата, Беларусь и Россия углубляют интеграцию. Это в своем поздравлении подчеркнул председатель Высшего Госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Свободолюбие белорусов и россиян, их стойкость и стремление к созиданию делают Союзное государство примером для других народов, уставших от заокеанской экспансии с ее беспринципными методами подчинения всех жителей планеты интересам одной сверхдержавы. Создавая экономически мощное и эффективное Союзное государство, повышая благосостояние его граждан, мы используем свой исторический шанс на формирование справедливого сообщества свободных наций во имя будущего последующих поколений белорусов, россиян и других культурно и духовно близких нам народов.
Александр Лукашенко пожелал всем белорусам и россиянам здоровья, мира и благополучия.