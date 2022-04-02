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Лукашенко: стремление белорусов и россиян к созиданию делают Союзное государство примером для других народов

02 апреля 2022 07:23
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День единения народов отмечают Беларусь и Россия сегодня, 2 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году праздник имеет особое значение – страны столкнулись с колоссальным экономическим давлением, противостоять которому Минск и Москва будут сообща.

Чтобы быть сильнее санкций и диктата, Беларусь и Россия углубляют интеграцию. Это в своем поздравлении подчеркнул председатель Высшего Госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко: стремление белорусов и россиян к созиданию делают Союзное государство примером для других народов-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Свободолюбие белорусов и россиян, их стойкость и стремление к созиданию делают Союзное государство примером для других народов, уставших от заокеанской экспансии с ее беспринципными методами подчинения всех жителей планеты интересам одной сверхдержавы. Создавая экономически мощное и эффективное Союзное государство, повышая благосостояние его граждан, мы используем свой исторический шанс на формирование справедливого сообщества свободных наций во имя будущего последующих поколений белорусов, россиян и других культурно и духовно близких нам народов.

Александр Лукашенко пожелал всем белорусам и россиянам здоровья, мира и благополучия.

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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