Лукашенко: стремление белорусов и россиян к созиданию делают Союзное государство примером для других народов

День единения народов отмечают Беларусь и Россия сегодня, 2 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году праздник имеет особое значение – страны столкнулись с колоссальным экономическим давлением, противостоять которому Минск и Москва будут сообща.

Чтобы быть сильнее санкций и диктата, Беларусь и Россия углубляют интеграцию. Это в своем поздравлении подчеркнул председатель Высшего Госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко.