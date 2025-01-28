Президент Сербии поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Президент Сербии в своем послании выразил уверенность, что государственное мастерство Александра Лукашенко будет способствовать процветанию страны, а также развитию двусторонних отношений в областях взаимного интереса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От своего имени и всего сербского народа Александр Вучич поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Кроме того, он поблагодарил главу государства за принципиальную позицию и доказанную поддержку Республики Беларусь в вопросе территориальной целостности и суверенитета Сербии.