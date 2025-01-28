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Председатель ЦИК прокомментировал беспочвенные обвинения и нападки Запада на выборы в Беларуси

28 января 2025 08:11
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Абсолютно все международные наблюдатели, которые работали на выборах Президента Беларуси подчеркивают, что избирательный процесс прошел демократично и честно, а главное – открыто. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель ЦИК прокомментировал беспочвенные обвинения и нападки Запада на выборы в Беларуси-2

В эту электоральную кампанию в нашей стране работали 486 наблюдателей из более чем 50 стран. Представители различных миссий и независимые эксперты убедились, что весь процесс отличался прозрачностью. На участках для голосования у них была возможность не только оценить работу комиссий, но и пообщаться с избирателями. Что касается нападок Запада, беспочвенных обвинений и введения санкций – председатель ЦИК прокомментировал это так.

Председатель ЦИК прокомментировал беспочвенные обвинения и нападки Запада на выборы в Беларуси-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Это я оцениваю как самую высочайшую оценку своей деятельности и деятельности нашей комиссии по проведению избирательного процесса. А те, кто вводят эти санкции – мы же сами понимаем, что их интересует не то, как организован процесс и соответствует ли он национальному законодательству. Их интересует результат. Вот если результат будет тот, который им нужен, тогда они его будут оценивать совершенно по-другому. А мы выборы проводим для себя – в интересах своей страны и своего народа.

Сегодня Центризбирком продолжает принимать протоколы от участковых избирательных комиссий об итогах голосования. Заседание ЦИК, где будут подведены окончательные итоги выборов, пройдет уже 3 февраля в режиме онлайн.

# ЦИК Беларуси # Игорь Карпенко # Выборы в Беларуси

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