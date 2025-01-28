Делегация Панафриканского парламента посетила Минский тракторный завод

Белорусским предприятиям стоит создавать сборочные производства на территории африканских стран. Такое сотрудничество будет взаимовыгодно. Об этом говорили на Минском тракторном заводе – во время визита делегации Панафриканского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостям презентовали линейку новых моделей и цех сборки тракторов. Продукция МТЗ хорошо известна на Африканском континенте. Есть большой интерес в новых поставках. Уровень механизации сельского хозяйства в Африке – от 30 до 40 %. В планах – его значительно нарастить.

Форчун Чарумбира, председатель Панафриканского парламента: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я воочию убедился, что Беларусь эта страна с развитой промышленностью и развитой инфраструктурой. Очень перспективная страна и в частности в области агропромышленного комплекса. У нас много идей в области реализации совместного сотрудничества в этой отрасли. Надеюсь, все их мы сможем реализовать.

Андрей Маталыцкий, заместитель генерального директора по маркетингу Минского тракторного завода:

В том году у нас сработал большой контракт по Нигерии. Мы его заканчиваем сейчас. У нас направление идет в Того, мы поставку сделали в Мали, ЮАР. Желание работать есть и у Минского тракторного, и африканской стороны. И самое позитивное, что наращивание объемов прогнозируется.

Делегация Панафриканского парламента в эти дни работает в Минске. Запланирован ряд встреч. С Африкой – Беларусь связывают крепкие отношения, импульс придало подписание меморандума о взаимопонимании в минувшем году. В планах на ближайшее будущее – укрепление сотрудничества по различным направлениям.