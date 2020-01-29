«Много неясностей». Конституционную реформу в России обсудили эксперты в Минске
Новости Беларуси. Конституционная реформа в России стала поводом для очередной дискуссии «Экспертной среды» – совместного проекта БЕЛТА и Белорусского института стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема важная, поскольку Беларусь и Россия вместе строят Союзное государство, взаимодействуют по линии ЕАЭС и ОДКБ. Участники встречи дали оценку политическим реформам и их возможному влиянию на двусторонние отношения Минска и Москвы.
В медиапространстве, подчеркнули эксперты, очень мало информации по сути предлагаемых в Конституцию изменений. Появляется много домыслов и попыток угадать, зачем нужны реформы и что за ними стоит.
Напомним, в законопроекте, который Владимир Путин внес в Госдуму, содержатся 22 предложения. Среди них – обязательства по индексации пенсии, новые правила утверждения состава правительства, связь между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой.
Сергей Кандыбович, председатель Федеральной национально-культурной автономии Белорусов России:
Очень большой блок связан с социальными гарантиями для простого человека, которые будут закреплены конституционно. Не зависимо от объективных или субъективных обстоятельств, которые будут происходить в стране, не зависимо от решений правительства. Это основной закон, который гарантирует гражданам достойный уровень жизни.
Валентин Старичёнок, аналитик БИСИ:
Много неясностей. Особенно не ясно, какую роль займет Путин в будущем государстве. И наибольшую дискуссию вызывает вопрос государственного совета, статус которого до сих пор не определен и который будет определен отдельным федеральным законом. Пока еще не принят. Такая ситуация открывает почву для спекуляций относительно этой темы и для порождения гипотез. Хотя все может оказаться гораздо более банальным.
Напомним, проект новой Конституции разрабатывается сейчас и в Беларуси. Этим занимается Конституционный суд по поручению Александра Лукашенко. В основе документа – перераспределение полномочий между ветвями власти.