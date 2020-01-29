«Много неясностей». Конституционную реформу в России обсудили эксперты в Минске

Новости Беларуси. Конституционная реформа в России стала поводом для очередной дискуссии «Экспертной среды» – совместного проекта БЕЛТА и Белорусского института стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема важная, поскольку Беларусь и Россия вместе строят Союзное государство, взаимодействуют по линии ЕАЭС и ОДКБ. Участники встречи дали оценку политическим реформам и их возможному влиянию на двусторонние отношения Минска и Москвы.

В медиапространстве, подчеркнули эксперты, очень мало информации по сути предлагаемых в Конституцию изменений. Появляется много домыслов и попыток угадать, зачем нужны реформы и что за ними стоит. Напомним, в законопроекте, который Владимир Путин внес в Госдуму, содержатся 22 предложения. Среди них – обязательства по индексации пенсии, новые правила утверждения состава правительства, связь между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой.

Сергей Кандыбович, председатель Федеральной национально-культурной автономии Белорусов России:

Очень большой блок связан с социальными гарантиями для простого человека, которые будут закреплены конституционно. Не зависимо от объективных или субъективных обстоятельств, которые будут происходить в стране, не зависимо от решений правительства. Это основной закон, который гарантирует гражданам достойный уровень жизни.