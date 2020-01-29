Обмен пленными и полное прекращение огня. Заседание трёхсторонней контактной группы прошло в Минске

Новости мира. Условия полного прекращения огня с обеих сторон, имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также условия обмена пленными обсудили 29 января участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередное заседание прошло в Минске.





Украинская сторона заявила о необходимости первоочередного решения блока вопросов по безопасности для выполнения Минских соглашений. По итогам дискуссии было принято решение до следующей встречи обработать предложения по механизму организации поиска пропавших без вести. К процессу присоединятся и представители Красного Креста.