Прямой эфир

Обмен пленными и полное прекращение огня. Заседание трёхсторонней контактной группы прошло в Минске

29 января 2020 18:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Условия полного прекращения огня с обеих сторон, имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также условия обмена пленными обсудили 29 января участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередное заседание прошло в Минске. 

Обмен пленными и полное прекращение огня. Заседание трёхсторонней контактной группы прошло в Минске-1



Украинская сторона заявила о необходимости первоочередного решения блока вопросов по безопасности для выполнения Минских соглашений. По итогам дискуссии было принято решение до следующей встречи обработать предложения по механизму организации поиска пропавших без вести. К процессу присоединятся и представители Красного Креста.

Обмен пленными и полное прекращение огня. Заседание трёхсторонней контактной группы прошло в Минске-3

Стороны также договорились обменяться списками удерживаемых лиц для дальнейшей подготовке к обмену. В «Президент-Отеле» до начала заседания работали четыре подгруппы. Участники переговоров продолжили дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Обсуждались вопросы организации водоснабжения по линии соприкосновения, выплаты пенсий и обеспечения мобильной связи.

# Война в Украине # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Много неясностей». Конституционную реформу в России обсудили эксперты в Минске
29 января 2020 11:16

«Много неясностей». Конституционную реформу в России обсудили эксперты в Минске

«При сегодняшнем раскладе от Российской Федерации нас её цена уже не волнует». Экспертное мнение Сергея Мусиенко по вопросу нефти
26 января 2020 19:44

«При сегодняшнем раскладе от Российской Федерации нас её цена уже не волнует». Экспертное мнение Сергея Мусиенко по вопросу нефти

Александр Лукашенко о выборах: «Если вы меня не изберёте, я на вас не обижусь»
24 января 2020 15:30

Александр Лукашенко о выборах: «Если вы меня не изберёте, я на вас не обижусь»