Обмен пленными и полное прекращение огня. Заседание трёхсторонней контактной группы прошло в Минске
Новости мира. Условия полного прекращения огня с обеих сторон, имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также условия обмена пленными обсудили 29 января участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередное заседание прошло в Минске.
Украинская сторона заявила о необходимости первоочередного решения блока вопросов по безопасности для выполнения Минских соглашений. По итогам дискуссии было принято решение до следующей встречи обработать предложения по механизму организации поиска пропавших без вести. К процессу присоединятся и представители Красного Креста.
Стороны также договорились обменяться списками удерживаемых лиц для дальнейшей подготовке к обмену. В «Президент-Отеле» до начала заседания работали четыре подгруппы. Участники переговоров продолжили дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Обсуждались вопросы организации водоснабжения по линии соприкосновения, выплаты пенсий и обеспечения мобильной связи.