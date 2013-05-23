Новости Беларуси. 23 мая Президент принял с докладом государственного секретаря Совета безопасности Леонида Мальцева.

Президент потребовал более эффективной работы в борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями и напомнил о необходимости регулярного проведения совещаний с силовыми структурами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужно подготовить наше традиционное совещание с силовыми структурами: КГБ, МВД, Министерство обороны и так далее. Как это обычно у нас принято. Мы с вами договаривались, что один раз в квартал, если надо, и чаще, мы должны собирать такие совещания. Первая тема – борьба с коррупцией. Меня очень настораживает то, что у нас фактически, как до меня доходит, по крайней мере, этой проблемой занимается Комитет государственной безопасности, а остальные на лаврах почивают или считают, что это не их проблема. А ведь Прокуратура у нас главная структура, которая этим должна заниматься борьбой с коррупцией, курировать и контролировать. МВД имеет возможностей намного больше, чем Комитет госбезопасности. Скажу прямо, что участковые милиционеры и вообще милиция знают все, что творится в стране. Но от МВД я подобных действий пока не вижу. Я не говорю о том, что вы должны выхватить шашки наголо и рубать налево и направо. Нам это не надо, потому что уровень коррупции в Беларуси – дай Бог каждой стране. Но ни в коем случае мы не должны в этой ситуации допустить ее роста. Второе направление – борьба с экономическими преступлениями. Я хотел бы тоже больше активности правоохранительных органов. Прозрачной деловой активности. Не хватать и сажать. Но если кто-то заслуживает этого – ради бога. Но чтобы была эффективной эта борьба с экономическими преступлениями. Недопустимо, когда в справедливой, честной и порядочной стране существуют такие правонарушения. Мы не можем допустить, что у нас произойдет расслоение общества. Оно уже сегодня есть: он имеет полтора каких-то магазинчика, а семья ездит на трех иномарках, купленных по миллиону долларов. Откуда, если прибыли очень маленькие у этих полутора магазинов? Значит, где-то скрывают, занимаются левыми схемами, скрывают от налогообложения доходы и так далее. Я специально утрирую и беру этот мелкий пример. Но у нас есть «киты» похлеще, которые уходят от налогообложения. Поэтому я хотел бы послушать и предложения в этой части.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

У нас в последнее время наметилась очень серьезная тенденция снижения преступности. Ежегодно снижается преступность на 10-20% и так далее. Это дало нам возможность оптимизировать структуру органов Внутренних дел, прокуратуры оптимизировать структуру. И такая политика будет и дальше продолжаться. Было доложено о подготовке к мероприятиям 3 июля, главным образом, парада, обеспечения безопасности, подготовки. Получены соответствующие указания для дальнейшей работы по этим направлениям.







