Новости Беларуси. «Партнерство во имя будущего». Сегодня в Минске открылся Белорусский международный медиафорум. Приветствие его гостям и участникам направил Президент Александр Лукашенко.

В столицу прибыли представители 15 государств. Это журналисты, политологи, известные медийные лица Содружества, Балтии, Китая, Индии, Венесуэлы. Ежегодно форум становится дискуссионной площадкой, где поднимаются наиболее серьезные проблемы, стоящие перед современным обществом. В этом году тема встречи: историко-культурное наследие, которое способно и должно объединять народы, сообщили в программе Новости «24» часа.

Главная тема 8-го Белорусского международного медиафорума - «Историко-культурное наследие как фактор единения». На постсоветском пространстве эти вопросы все чаще в центре внимания. И не только через призму большой экономики таких образований как Таможенный союз или ЕЭП.

Валерий Рузин, глава евразийской академии телевидения и радио:

Историко-культурная наша совместимость становится главным и определяющим в дальнейшем интеграционном процессе, в его успехах следующих. И без этого, без сотрудничества в культурно-информационной сфере будут топтаться и тормозиться интеграционные инициативы.

Единое гуманитарное пространство это проект, который может оказаться достаточно эффективным для возрождения когда-то порванных связей между некоторыми странами. А Белорусский медиафорум позиционируется как площадка для выработки новых идей.

В этом году участие в нем принимают представители 15 стран. И эксперты соглашаются, что в истории и культуре у наших государств много точек соприкосновения.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Главная цель форума – это привлечь вас, журналистов, к проблеме историко-духовного, гуманитарного наследия. Действительно, мы это пишем, об этом говорим, но и у вас, и у нас эти события где-то на пятой-шестой странице. Хотелось бы, чтобы эти проблемы гуманитарного сотрудничества перемещались ближе к первой. Это - главная тема форума.

Алесь Карлюкевич, директор редакционно–издательского учреждения «Издательский дом «Звязда»:

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь зараз генерыруе і рэалізуе такі праект, як прадстаўленне літаратуры краін СНД у адной бібліятэцы, якая выходзіць у Мінску і на рускай мове і называецца «Созвучие сердец». Ужо выдадзена беларуска-расійская кніга, ужо падрыхтаваны і здадзены ў друк беларуска-армянская, беларуска-казахстанская, беларуска-азербайджанская кнігі.

В России планируют организовать целую серию молодежных проектов, которые поспособствовали бы формированию патриотического чувства у нового поколения. Например, одна из инициатив к юбилею Победы к 2015 году - так называемые международные колокола памяти, отлитые из металла, собранного на местах сражений Великой Отечественной.

Интересное обсуждение о том, как СМИ не только находить деньги, но и делать качественные материалы на тему патриотизма. В большинстве случаев такие сюжеты - это, все-таки, госзаказ. Частника в основном интересует только коммерция.

Сергей Михеев, политолог, генеральный директор Центра политической конъюнктуры (Россия):

Перевод СМИ на исключительно рыночные рельсы заставил заниматься их бесконечными скандалами и чернухой. К сожалению, человек так устроен, что скандалы он будет смотреть постоянно. В 90-е за это никто не платил, а некоторым даже платили, чтобы они не занимались этим, то сейчас за это платят. Это уже не плохо. Но главное, надо делать интересный продукт, и тогда на нем можно будет заработать деньги.

Медиафорум продолжит свою работу до 25 мая.

23 мая дискуссионная площадка переместилась на Гродненщину - в Мирский замок. Будет работать и Летняя школа журналистики, которая по традиции привлекает огромное количество известных медиа-персон. В рамках форума пройдет и международный конкурс "Искусство книги" стран СНГ. 24 мая в Национальной библиотеке назовут лучшие издания в семи номинациях.