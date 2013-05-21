Новости Беларуси. Беларусь и Китай активизируют сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов.

Об этом шла речь сегодня в Минске на встрече Председателя Комитета госконтроля Беларуси Александра Якобсона с заместителем руководителя Бюро по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Народного банка Китая Лю ЧженМином.

Для Беларуси очень важен и полезен опыт Китая в деле финансового мониторинга. Финансовые разведки постоянно контактируют, тесно взаимодействуют на национальном и международном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лю ЧженМин, заместитель руководителя Бюро по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Народного банка Китая:

Сотрудничество между финансовыми разведками Китая и Беларуси очень тесное, поэтому мы активно взаимодействуем и согласовываем наши позиции в рамках Евразийской группы. Вторым направлением нашего взаимодействия является разработка схем отмывания денег и финансирования терроризма. Существует рабочая группа. Представители финансовых разведок Беларуси и Китая принимают активное участие в разработке этой группы.