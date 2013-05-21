Мясникович встретился с Медведевым в Москве 21 мая

Новости Беларуси. Беларусь оценивает сотрудничество с Россией как динамично развивающееся, но требуются новые подходы. И, в первую очередь, это касается совместных проектов, новых направлений деятельности, в том числе в области высоких технологий. Это отметил премьер-министр нашей страны Михаил Мясникович сегодня, 21 мая, на встрече в Москве со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Главы правительств обсудили все аспекты российско-белорусского сотрудничества, взаимодействие в рамках Союзного государства, совместных интеграционных проектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы в Беларуси оцениваем как достаточно динамично развивающиеся отношения с Российской Федерацией, но жизнь не стоит на месте, требуются новые подходы. И я думаю, что мы сегодня их обсудим. В первую очередь, это то, что касается совместных проектов, новых направлений деятельности, в том числе и в области высоких технологий. И, конечно, вопросы текущие, которые в определенной степени наши министры и эксперты отработали, но необходимо решение глав правительств, для того чтобы поставить там, как говорится, если не последнюю точку, то хотя бы приблизиться к логическому решению.

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:

В целом, я хотел бы сказать, что прошлый год для наших отношений был весьма позитивным. Был достигнут самый высокий товарооборот, наверное, за всю историю наших отношений – порядка 45 млрд. долларов. В этом году ситуация чуть более сложная, но у нас есть возможность, чтобы темпы сотрудничества нарастить и сохранить тот позитив, который был набран в последние годы.