Президент потребовал навести порядок на предприятии «Камволь»

Новости Беларуси. Навести порядок на предприятии «Камволь» требует президент. К середине 2016 года оно должно выйти на безубыточную работу.

Сегодня на крупном текстильном производстве завершается модернизация. Приступили к ней еще три года назад. Но и сейчас нужны дополнительные средства. О возможности подобного финансирования и перспективах предприятия говорили 4 декабря на совещании у главы государства. «Камволь» решено поддержать. Деньги выделят под жесткие условия.

Крупнейший производитель текстильной продукции – единственный по выпуску камвольного волокна. История предприятия берет свое начало еще с середины 50-ых. Продукцию используют для пошива спецодежды, головных уборов, шарфов и даже в обувной промышленности. Казалось бы, сферы востребованные, вот только последние годы предприятие переживало далеко не лучшие времена.

Поручение по развитию «Камволя» глава государства давал не единожды. Еще в июле на совещании у Президента говорили о затягивании сроков модернизации и увеличении стоимости. Тогда Александр Лукашенко давал жесткое поручение придерживаться изначально определенных сроков, а также проверить стоимость.

3 декабря президент собирался приехать на производство. Визит отменился. И не случайно, – отмечает Александр Лукашенко уже сегодня на совещании по вопросам развития камвольного предприятия.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вчера специально не поехал на это предприятие, хотя планом работы президента было предусмотрено посещение «Камволя». Не поехал, во-первых, потому, что министр начал заниматься там очковтирательством. И для того, чтобы показать в течение 1-2 дней работу предприятия, собрал все, что можно, с Министерства, с концерна, свез туда сырье для того, чтобы на день-два запустить машины, а по убытию президента, наверное, успешно их остановить. Вы подставляете таким образом президента. И уедет президент, а люди скажут: «Ну, что, показуху устроили. Он уехал – все как было, так и осталось».

Завершить модернизацию должны были в 2015 году. Поручение Александр Лукашенко давал еще в декабре 2012-ого. Именно тогда на предприятии произошли крупные кадровые перестановки. Работы по реконструкции зданий не начинались, уровень износа основного технологического оборудования составлял около 90%. Именно такую картину увидел глава государства во время посещения производства.

Сегодня техперевооружение идет полным ходом, вот только нерешенные вопросы все равно остаются. Кадровые – в их числе. Ведь еще в июле камвольный комбинат возглавлял другой руководитель.

Александр Лукашенко:

Вы просто не даете работать очередному руководителю этого предприятия. Не понятно мне, почему уволили предыдущего руководителя. Это вы мне отдельно доложите вместе с Якобсоном. Удивительно, что мой помощник, который занимается кадрами, это не увидел. А я знаю мотивы – ненормальное увольнение предыдущего руководителя. Я не говорю сейчас, правильно или нет, но мотивы меня не удовлетворяют. И нынешнему руководителю вы работать не даете. Если кого-то мы там освободили, значит ему не место в трудовом коллективе. Если уж он очень классный для вас специалист, дайте ему работу. Дайте ему как технологу в концерне работу, на другом предприятии. Но дайте возможность работать нынешнему руководителю.

500 тысяч метров погонных тканей в месяц. Таковы производственные мощности предприятия.

Накануне производство посетил премьер-министр. Андрей Кобяков отметил: окончания модернизации требует финишная операция по отделке тканей. По плану произойдет она в первой половине 2016 года.

Проблемным остается и вопрос реализации. Схема поиска новых рынков после того, как деньги уже вложены, неправильная. Сбыт наоборот является ключевым. Правда, условия работы по сравнению с 2012 годом, на предприятии, несомненно, отличаются.

3 декабря в ходе посещения комбината премьер-министр потребовал подготовить конкретную стратегию действий для текстильного производства. Сегодня ее представили главе государства. Ведь уже сейчас нужно быть уверенным в том, что продукция найдет своего покупателя.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Нужно загрузить предприятие высококачественным сырьем, прежде всего высококачественной шерстью. Пока, к сожалению, предприятие покупало то, что можно было купить за те скудные ресурсы, которые оно выручало за свою, скажем так, не очень рентабельную продукцию. А вторая часть заключается в том, что мы должны действительно завершить реализацию этого инвестиционного проекта и вести такое отделочное производство, которое соответствует самым высоким, самым лучшим мировым аналогам.

А ведь предприятие – единственное в стране по производству камвольного волокна. Понимает это и нынешний руководитель предприятия.

Он возглавляет текстильное производство с сентября. В прошлом – директор фабрики головных уборов. Съемочной группе СТВ признается: благодаря модернизированному оборудованию выпускать можно конкурентоспособную продукцию. Да и новые рынки – это тоже перспектива.

Анатолий Жаборт, генеральный директор ОАО «Камволь»:

Сегодня экспорт на предприятии составляет 51% от объема производства. Мы планируем к концу следующего года выйти на 73%. Намечается к сотрудничеству Германия, Латвия, Польша. Нами уже отработаны, заключены договоры на поставки.

Уже на «Камволь» поступило более 170 единиц оборудования на сумму около 36 млн евро. Тем не менее средств недостаточно. По словам руководства камвольного комбината, инвестиционный проект может быть закончен при условии выделения дополнительных средств.

По итогам совещания решено поддержать «Камволь». Финансы будут выделены под жесткие условия. Уже к середине 2016 года предприятия должно выйти на безубыточную работу. И ведь перспективы у него действительно есть.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Когда я прибыл на это предприятие, очень хороший, великолепный склад, красивый, подготовленный, но на этом складе практически отсутствует какое-либо сырье. Поэтому главой государства было принято решение о том, что будет выделено пять миллионов евро на пополнение оборотных средств, чтобы на складе сырья было то необходимое количество производственных запасов, которые требуются для работы предприятия.

Проект указа по этому вопросу будет подготовлен в ближайшее время. Кроме того, президент пообещал лично приехать на предприятие. Как можно скорее разобраться нужно и с вопросом аренды.

Сегодня белорусский текстиль вытесняют дешевые китайские и турецкие товары. Серьезный конкурент и «Брянский камвольный комбинат».

Александр Лукашенко:

На это предприятие я приеду неожиданно. Я подберу время, самое трудное для вас. А такого времени у вас быть не должно. Вы будете работать на износ. Мы что, все время будем как по деревообработке заниматься камвольным комбинатом? Мне пришлось принимать решения, искать деньги для того, чтобы модернизировать, завозили оборудование вы. Но по итогам проверим, по какой цене, где вы брали оборудование, то ли это оборудование, которое надо, потому что меня уже информируют так называемые независимые технологи о том, что не совсем отдельные машины нужны были, купили. Мы посмотрим на ваши взаимоотношения с «Брянским камвольным комбинатом». Зачем вам надо новое оборудование в аренду отдавать или выполнять их прихоти, чтобы Евразийская экономическая комиссия отменила свое решение, которое было принято по поводу постановления Правительства России.

Ожидается, что после завершения модернизации, а, главное, освоения нового оборудования отечественные ткани смогут во многом вытеснить импортные. Благодаря хорошему качеству, цене. Да и все обязательства по поставке необходимого ассортимента продукции тоже будут выполняться. Таковы прогнозы Правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.