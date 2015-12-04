Александр Лукашенко: Беларусь будет поддерживать тесные связи с Ватиканом

Новости Беларуси. Беларусь будет поддерживать тесные связи с Ватиканом. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с апостольским нунцием Клаудио Гуджеротти, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Беседа прошла в очень дружественной обстановке. Глава государства поблагодарил нунция за искреннюю позицию по отношению к Беларуси и налаживание тесных контактов с Ватиканом.

В Беларуси всегда уважительно относились к представителям всех религий. Это помогает сохранить стабильность и спокойствие в белорусском обществе. Президент подчеркнул, что Беларусь будет придерживаться такой позиции и в дальнейшем. Александр Лукашенко также не исключил возможность встречи с Папой Римским Франциском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ваша миссия была честной, открытой, принципиальной, порой даже не дипломатической, а общечеловеческой. Вы к некоторым вопросам взаимоотношений Беларуси не только с Ватиканом, но и с другими государствами подходили, исходя из интересов Беларуси, нашего народа. И вот за это прежде всего я вам благодарен.

Если у кого-то там мысль, что Лукашенко позицию меняет в отношении католиков, Католической церкви и Ватикана, это абсолютно не так. Это полный бред, мы ничего не меняем, мы не заигрывали ни с католиками, ни с православными, ни с другими. Мы проводили честную, искреннюю политику. Часть наших граждан — это католики, это верующие люди. Это принципиальные люди, и я уважаю их позицию.

Мы не будем против ни против церкви, ни против мечетей и других религий. Каждый человек должен сам определиться, по какой дороге и к какому храму ему идти. Я двадцать лет придерживаюсь этой политики, и так будет всегда. Здесь — общечеловеческий подход, вы его понимали, вы нас в этом плане всегда поддерживали. Мы многое сделали для установления хороших связей, и в перспективе, я думаю, мы сделаем все для того, чтобы состоялись мои встречи с Папой Римским на самом высоком уровне. Я его очень уважаю. Черпаю информацию из средств массовой информации, из его поездок, заявлений. Позиция его мне нравится, начиная от уважения беднейших слоев населения, борьбы с коррупцией, также касательно честности и справедливости. Я рад, что сегодня у католиков такой руководитель. У наших католиков, чтобы Вы это знали, — это не чужие для нас люди. Если религия служит спокойствию, порядку в стране, стабильности, мы будем только поддерживать такую религию.

Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций в Республике Беларусь:

Для меня большая честь встречаться с Вами, и это не в первый раз. Мы говорили всегда очень искренне. Это мне сильно нравилось. Мне грустно, я говорю вам это откровенно, потому что здесь я жил очень хорошо. Надеюсь, что я смог дать хоть немного тепла и показать, что Католический костел, Папа Римский очень уважает белорусский народ.

Папа Римский назначил Клаудио Гуджеротти послом Ватикана в Беларуси в 2011 году. Имя нового апостольского нунция пока неизвестно.