Александр Лукашенко: Если религия служит спокойствию, порядку в стране, стабильности, мы будем только поддерживать такую религию

Новости Беларуси. Беларусь будет поддерживать тесные связи с Ватиканом. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с апостольским нунцием Клаудио Гуджеротти, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Четыре года он активно участвовал в духовной и общественной жизни Беларуси. Следующим местом службы архиепископа станет Украина.

Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций в Республике Беларусь:

Лучше, если я смогу говорить на итальянском и будет переводчик. Потому что аккуратно нужно говорить.

Это фрагмент первого интервью Клаудио Гуджеротти в статусе посла Ватикана в Беларуси. Оно вышло в эфире в феврале 2012 года. Тогда апостольский нунций знал о стране совсем немного и строил разговор при помощи переводчика. Сейчас он говорит уже на белорусском и русском языках и строит активный диалог между Беларусью и Ватиканом.

Александр Лукашенко принимает Клаудио Гуджеротти не только как посланника Папы Римского в нашей стране, но и как своего друга и единомышленника.

Это далеко не первая встреча президента Беларуси с апостольским нунцием, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. В начале разговора Александр Лукашенко подчеркивает, что он высоко ценит те усилия, которые прилагал посланник Папы Римского в установлении тесных контактов Беларуси с Ватиканом. Глава государства называет Клаудио Гуджеротти лучшим послом Ватикана в Беларуси и отмечает, что его объективная позиция по отношению к нашей стране может быть продиктована только искренними чувствами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ваша миссия была честной, открытой, принципиальной, порой даже не дипломатической, а общечеловеческой. Вы к некоторым вопросам взаимоотношений Беларуси не только с Ватиканом, но и с другими государствами подходили, исходя из интересов Беларуси, нашего народа. И вот за это прежде всего я вам благодарен.

Мы немало в вашу бытность сделали в налаживании теснейших контактов с Ватиканом, Папой Римским. Хочу вас заверить, что мы от этой политики не отходим. Если у кого-то там мысль, что Лукашенко позицию меняет в отношении католиков, Католической церкви и Ватикана, это абсолютно не так. Это полный бред, мы ничего не меняем, мы не заигрывали ни с католиками, ни с православными, ни с другими. Мы проводили честную, искреннюю политику.

В разговоре с главой государства нунций признается, что ему очень жаль покидать нашу страну. Говорит, его многое связывает с Беларусью.

Здесь нашли реальное воплощение начинания архиепископа. Идет строительство здания Апостольской Нунциатуры в Минске. Назначены четыре новых епископа. А недавно по просьбе нунция Папа Франциск освятил угловой камень для строительства костела в Гомеле.

Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций в Республике Беларусь:

Мне грустно, я говорю вам это откровенно, потому что здесь я жил очень хорошо. Сейчас много любви везде, потому что приглашали меня в Гродно, Витебск, маленькие деревни. И особенно интересно было для меня, когда я встретился с обычными людьми. Надеюсь, что я смог дать хоть немного тепла и показать, что Католический костел, Папа Римский уважает белорусский народ. И не только уважает, но и любит.

Клаудио Гуджеротти был назначен послом Ватикана в Беларусь в 2011 году. Да этого он служил апостольским нунцием в Грузии, Армении и Азербайджане. А начал свою карьеру в сане священника в родной Вероне. Этот итальянский город – родина Ромео и Джульетты. Но, как не раз отмечал нунций, в Беларуси представители разных религий живут совсем не так, как Монтекки и Капулетти. В нашей стране – межконфессиональный мир и согласие. И такую ситуацию нужно сохранить.

Александр Лукашенко:

Мы никогда не будем против ни церкви, ни против мечетей и других религий. Каждый человек должен определиться, по какой дороге и к какому храму ему идти. Я 20 лет придерживаюсь этой политики, и так будет всегда. Здесь общечеловеческий подход, вы его понимали, вы нас в этом плане всегда поддерживали. Мы многое с вами сделали для установления хороших связей, и в перспективе, я думаю, мы сделаем все для того, чтобы состоялись мои встречи с Папой Римским на самом высоком уровне. Я его очень уважаю.

Если религия служит спокойствию, порядку в стране, стабильности, мы будем только поддерживать такую религию. Мы приветствуем любого священнослужителя, который приедет на нашу землю, будет уважать наш народ и будет работать в интересах нашего государства, как это вы всегда делали.

Католический архиепископ наводил в Беларуси и дипломатические мосты. Он осудил введение Западом санкций в отношении страны и в своем первом интервью признался, что одна из его миссий – помочь нашему государству найти точки соприкосновения с другими странами. Таким мостом между Беларусью и Ватиканом может стать встреча Александра Лукашенко с Папой Римским Франциском. Тем более что в 2009 году глава белорусского государства уже посетил Ватикан и встречался с главой католической церкви. Именно тогда был заложен крепкий фундамент в отношения двух стран. А сегодня принять на своей земле высокого гостя готова и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.