Александр Лукашенко: Процесс законотворчества должен быть упорядочен

Новости Беларуси. Еще одна встреча у президента. Она была посвящена вопросам совершенствования нормотворческой деятельности. В целом за два десятилетия удалось выстроить сбалансированную систему законодательства. Внедрены эффективные механизмы работы экспертов над проектами будущих законов. Но процесс законотворчества должен быть более упорядоченным, считает Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Процесс законотворчества должен быть более обязательно системным. Он должен быть упорядочен. Мы в последнее время сделали немало для того, чтобы этот процесс в стране сложился. Сегодня речь пойдет о законотворчестве, которому причастен, прежде всего, президент, — издание нормативно-правовых актов президентом. Естественно, что парламент никогда не занимается законотворчеством без президента. Как известно, основные, наиболее сложные, наиболее важные законодательные инициативы исходят от президента, и парламент их рассматривает. Более того, все законы, согласно нашей Конституции, подписываются только президентом. Такая установилась система и структура законотворческого процесса. Как я понимаю, на мое рассмотрение внесен проект указа, который корректирует, можно сказать, шлифует, дошлифовывает тот процесс законотворчества, который на сегодняшний день у нас сложился. Спустя время, это естественно, мы увидели, что некоторые вопросы нуждаются в доработке.

Процедура подготовки проектов законов, декретов, указов будет скорректирована и дошлифована. Такие предложения внесла Администрация Президента совместно с государственным секретариатом Совбеза и управлением делами Президента. Это позволит на выходе получать более проработанные документы и исключить случаи, когда госорганы вносят главе государства письма с предложениями, хотя требуется внесение именно правового акта. Александр Лукашенко одобрил такие подходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Главой государство было дано поручение, что порядок должен быть простым, понятным, но очень строгим, так как те решения, которые принимаются президентом, должны быть выверенными, в том числе и юридически.