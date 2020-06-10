Президент поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании. Особенно это касается технической стороны, ведь на постоянной основе в комиссии работает всего несколько человек.

Новости Беларуси. 10 июня Александр Лукашенко провел совещание по актуальным социально-политическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиционное совещание. Мы всегда рассматривали проблемы, которые нам придется решать, и вопросы оказания помощи Центральной избирательной комиссии.

Лидия Михайловна, сколько у тебя – два или три человека на постоянной основе?

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

На постоянной основе один, кроме меня.

Александр Лукашенко:

Как один? А, ну два.

Лидия Ермошина:

Два человека – я и секретарь. Ну и семь человек аппарата.