Александр Лукашенко: «Переворота в стране не будет, майдана – тем более»

Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 июня провел совещание по актуальным общественно-политическим вопросам, где в том числе было уделено внимание ситуации, которая складывается вокруг Центральной избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: «Мы никому не должны позволить обидеть простого человека»
Александр Лукашенко поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании. Особенно это касается технической стороны, ведь на постоянной основе в комиссии работает всего несколько человек.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы всё доложили о том, что происходит. Я слежу за ситуацией: и вокруг ЦИК что происходит, вокруг вас что происходит. Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувство. Переворота в стране не будет, майдана – тем более.