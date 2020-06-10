Александр Лукашенко: «Переворота в стране не будет, майдана – тем более»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы всё доложили о том, что происходит. Я слежу за ситуацией: и вокруг ЦИК что происходит, вокруг вас что происходит. Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувство. Переворота в стране не будет, майдана – тем более.