Президент на встрече с губернатором Новгородской области: «Россия – это больше, чем страна, для Беларуси - тем более»

Новости Беларуси. Новый взгляд на двустороннее сотрудничество. Президент Беларуси и губернатор Новгородской области России обсудили варианты развития партнерских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди наиболее перспективных сфер – строительство и сельское хозяйство. К примеру, у местных аграриев большим спросом пользуется белорусская техника. Впрочем, на встрече говорили не только об экономике. Наши страны объединяют в том числе тесные культурные и исторические связи. Юлия Бешанова подробнее.

Обычно на встречах Президента с российскими губернаторами речь, прежде всего, заходит об экономике. Но в случае с Новгородской областью ситуация иная. Прежде всего, нас связывают общая история и человеческие судьбы. Александр Лукашенко – России: «Не надо на нас смотреть как на врагов» Андрей Никитин в Минске впервые. У руля Новгородской области молодой руководитель уже два года. За это время успел освоиться и по-новому оценить отношения с Беларусью. Сегодняшняя встреча во Дворце Независимости – своеобразная перезагрузка, стимул для открытия новых горизонтов. На отношения региона с нашей страной губернатор смотрит с нескрываемым интересом и оптимизмом.

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области России:

Наши новгородские аграрии уже проголосовали за белорусскую технику, не дожидаясь никаких команд с нашей стороны. Более 50% техники – белорусская. Процент этот растет. Шесть дилерских центров открыто.

База была низкая, нам еще много что нужно сделать и куда расти, но этот рост сопровождается в том числе и развитием кооперации с Республикой Беларусь. Это касается и скота-молодняка, и семенного картофеля, и закупок техники.

Новгородская область, а это 600 тысяч человек населения, при валовом региональном продукте в 4,5 миллиарда долларов, сегодня участвует вот многих федеральных проектах. Желание развиваться есть, а вот ресурса не хватает. И тут на помощь готовы прийти белорусские строители, животноводы. Тем более успешный опыт есть. Президент сразу отмечает: мы можем вместе развивать этот российский регион.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Москве некоторых (а может быть, многих) настораживает, что мы часто общаемся с руководителями регионов страны. Здесь нет никакой конспирологии. Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия – это больше, чем страна, для Беларуси - тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить. Президент Беларуси – губернатору Новгородской области: пускай не заоблачный товарооборот, но есть, над чем работать. Досужих разговоров вокруг отношений официальных Москвы и Минска действительно всегда хватает. Российские СМИ не упускают возможности «подпустить шпильку» даже относительно рядовых событий. Например, якобы задержание россиянки Анны Богачовой. Беларусь поступила исключительно по-союзнически, но промолчать издания не смогли. Актуальные темы Президент комментирует публично.

Александр Лукашенко:

Надо понимать, что мы практически действуем как на территории одного государства в подобных случаях. Что Россия по отношению к нашим гражданам, что мы по отношению к российским. И тут не может быть никаких иных вариантов, как защита интересов России и граждан Российской Федерации. Поэтому накручивать там чего-то, что в Беларуси задержали и так далее… А как иначе? Вот у нас единая система. Человека, который прибывает в Беларусь, заселяется, - мы же IT-страна - в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет - посмотрели, такой-такой человек… Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было.

А после этого началась накрутка. Разные «Незыгари» ваши и прочие. У нас таких на территории нет, могут там с Польши, с Америки вещать, с России, но на территории Беларуси (нет – прим. ред.), не потому что мы их гнобим, нет, потому что они просто тут не приживутся. И вот разного рода такие каналы начали накручивать ситуацию. Вот я привел вам свежий пример, как это иногда делается. Правда, у нас уже другая конспирология. Многие начинают говорить: может быть, россияне это специально сделали, как лакмусовая бумажка, чтобы проверить Беларусь на отношение к России. Если это так у кого-то, то это глупость несусветная. Нам это не надо.

Сегодня не раз подчеркивалось: отношения Беларуси и России гораздо глубже современных денежно-проектных. Великая Отечественная война – общая боль двух народов.

В болотистой новгородской местности с начала 1942 года велись тяжелые бои. Тысячи погибших. Поисковое движение зародилось на Новгородской земле. Останки из небытия «поднимают» и белорусские отряды. Например, каждый год приезжают поисковики из Бреста. Только за последнее время в новгородских лесах и болотах найдено около 80 красноармейцев – уроженцев Беларуси. Губернатор Новгородской области: белорусская техника пользуется большим спросом

Губернатор обращает внимание и на еще один символ единства даже не двух стран – народов и общей духовности. Две древние Софии: Новгородская и Полоцкая. Крепкое основание единого исторического пространства восточных славян – в Беларуси и на новгородской земле.