Новости по тегу #Андрей Никитин

Четвертый внеочередной съезд «Белой Руси» стал самым многочисленным за историю партии. В конгресс-холле «Белэкспо» собрались делегаты из всех регионов – это порядка 600 человек.
Его можно использовать при лечении переломов и при костно-замещающей хирургии. Благодаря методике врачи смогут моделировать переломы в кости или удаление какой-то ее части.
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