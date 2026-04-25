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Новости по тегу #Андрей Никитин

Внеочередной съезд Белорусской партии «Белая Русь» прошел в Минске – что решили делегаты?
25 апреля 2026 16:52

Внеочередной съезд Белорусской партии «Белая Русь» прошел в Минске – что решили делегаты?

Виртуальное эндопротезирование! Учёный БГУ разработал методику, которая определяет прочность тазобедренного импланта
10 марта 2025 10:01

Виртуальное эндопротезирование! Учёный БГУ разработал методику, которая определяет прочность тазобедренного импланта

Товарооборот между Беларусью и Новгородской областью вырос на 200% за 3 года – губернатор Никитин
09 июля 2023 17:42

Товарооборот между Беларусью и Новгородской областью вырос на 200% за 3 года – губернатор Никитин

Никитин рассказал, что Новгород собирается поставлять картошку в Беларусь
09 июля 2023 17:42

Никитин рассказал, что Новгород собирается поставлять картошку в Беларусь

Какие перспективы Новгород видит в Беларуси? Пообщались с губернатором этого региона России
09 июля 2023 17:42

Какие перспективы Новгород видит в Беларуси? Пообщались с губернатором этого региона России

Президент на встрече с губернатором Новгородской области: «Россия – это больше, чем страна, для Беларуси - тем более»
17 октября 2019 18:31

Президент на встрече с губернатором Новгородской области: «Россия – это больше, чем страна, для Беларуси - тем более»

Губернатор Новгородской области: белорусская техника пользуется большим спросом
17 октября 2019 14:08

Губернатор Новгородской области: белорусская техника пользуется большим спросом

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»
13 октября 2019 19:26

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»

Мошенничество в соцсетях: в Могилевской области завели 25 уголовных дел по фактам хищения денег через интернет
13 декабря 2017 11:49

Мошенничество в соцсетях: в Могилевской области завели 25 уголовных дел по фактам хищения денег через интернет